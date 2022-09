Més de 200 persones participen de les reunions públiques per a conèixer l’Acord d’associació

El cap de Govern, Xavier Espot, i el secretari d’Estat d’Afers Europeus, Landry Riba, han apropat els detalls de l’estat actual de la negociació de l’Acord d’associació amb la Unió Europea (UE) a més de 200 persones que han assistit a les reunions de poble d’aquesta setmana de forma presencial i telemàtica. La lliure circulació de persones, la situació de la negociació respecte a les telecomunicacions i els reptes i oportunitats de l’acord amb Europa han estat els temes que més han interessat a la ciutadania al llarg de les tres rondes obertes que s’han ofert a Canillo, la Massana i Escaldes-Engordany.

El cap de Govern ha recordat, durant les reunions, que l’objectiu principal de l’Acord és disposar d’un instrument que permeti diversificar l’economia. “Treballem per a què els sectors tradicionals del país es segueixin consolidant”, però a la vegada ha avisat que la via d’unió amb Europa permet mantenir el nivell d’ingressos per a crear nous sectors d’activitat que impulsin la innovació i la sostenibilitat. Així mateix, el cap de l’Executiu també ha considerat que Andorra haurà de fer algunes concessions en qüestions, que ja de per si, caldria revisar.

El secretari d’Estat ha explicat durant les reunions públiques la part més tècnica de les converses i ha destacat que, enguany, les negociacions amb la UE han iniciat un caràcter més polític que permet avançar en les temàtiques primordials de l’acord. Així, Riba ha destacat que la Unió Europea s’ha mostrat sensible als arguments que Andorra porta a la taula de negociació. En aquest sentit ha destacat, com a avantatges de l’acord, la possibilitat d’influir en als treballs d’elaboració de les normes europees que puguin afectar Andorra i l’establiment d’un comitè mixt amb representació d’Andorra i de la Unió Europea que permetrà tenir un diàleg directe amb la UE.

Davant de la implicació de la ciutadania, i seguint també el compromís contret pel Govern, la voluntat és continuar fent reunions públiques per a informar a la població sobre aquest projecte a les diferents parròquies del país.