Més de 20.000 tests fets i 18.000 SMS enviats indicant el resultat preliminar

Fins aquest dimecres s’han realitzat més de 20.000 test d’anticossos i s’han enviat uns 18.000 SMS per indicar a la població els pròxims passos. El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que els resultats amb indicis d’infecció de la COVID-19 de les proves del test d’anticossos s’introduiran diàriament en la Història Clínica Compartida per tal que els metges referents tinguin accés als resultats dels seus pacients i els puguin atendre i fer les enquestes epidemiològiques pertinents, exploracions i proves que s’escaiguin.

El responsable de Salut ha explicat que durant els primers dies de proves s’han hagut d’ajustar els processos de l’operativa i ajustar el circuit per poder assimilar tot el volum de dades que s’ha generat.

Pel que fa al procediment de comunicació dels primers resultats dels tests d’anticossos que s’estan duent a terme a tota la població, ha precisat que les ciutadanes i ciutadans rebran, hores més tard de fer-se la prova un SMS amb les indicacions pertinents per cada casuística. Aquelles persones que no rebin en les 24h posteriors de fer-se el test, el missatge podran trucar al telèfon 775006 per rebre indicacions.

En cas que el resultat de la prova presenti indicis d’infecció per la COVID-19 (resultat positiu), s’indicarà a la persona que extremi les mesures preventives i de distància social i que es posi en contacte amb el seu metge de capçalera o referent, que serà l’encarregat de fer una valoració i de donar les directrius oportunes.

En cas que el resultat de la prova no presenti indicis (resultat negatiu) s’indicarà a la persona que el test no mostra signes d’infecció recent, que ha de continuar mantenint totes les mesures de protecció i distància social recomanades fins ara per part de les autoritats sanitàries i se’l recordarà que haurà de repetir la prova en les pròximes dues setmanes.

Si aquestes persones volen saber el resultat del seu test també poden trucar al 775006 per rebre aquesta informació.

En tots els casos es recordarà que el test de serologia no és un test diagnòstic, sinó indicatiu de la situació immunològica, i que cal tenir en compte els resultats de les dues proves de manera conjunta.

La multinacional farmacèutica Grífols ofereix un acord de col·laboració amb Andorra

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha explicat que la multinacional farmacèutica GRÍFOLS s’ha posat en contacte amb les autoritats sanitàries interessant-se pel model d’Andorra per fer front a la pandèmia. El ministre ha avançat que a través d’aquesta col·laboració, la farmacèutica compartiria experiències i coneixement amb l’equip d’Andorra que gestiona la crisi sanitària i cediran dos aparells d’anàlisis de proves de diagnòstic amb capacitat per fer-ne 2.000 diàries entre les dues maquines.

Grifols és una empresa multinacional amb seu a Barcelona especialitzada en el sector farmacèutic-hospitalari. L’empresa està especialitzada en la fabricació i la comercialització de productes derivats del plasma, sèrums de diagnòstic i material mèdic i sanitari.

Unicef Andorra entrega 6.000 mascaretes infantils al Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut

D’altra banda, el ministre Portaveu, Eric Jover, ha informat que aquest dimecres el comitè d’Unicef Andorra ha entregat 6.000 mascaretes infantils al Ministeri d’Afers Socials, Habitatge i Joventut. Aquestes mascaretes han estat lliurades al titular de la cartera Víctor Filloy i a la secretaria d’Estat, Teresa Milà, perquè siguin distribuïdes entre els col·lectius i associacions vinculades al Ministeri. Aquesta donació es suma al conjunt d’accions de sensibilització i comunicació que s’estan fent des de l’inici de la pandèmia i que tenen per objectiu que cada infant i adolescent rebi el suport adequat, garantint alhora els seus drets.

Mesures econòmiques i laborals

Pel que fa a les Suspensions temporals del contracte de treball (STCT) i Reducció de la jornada laboral (RJL), Eric Jover ha explicat que ja s’han rebut 910 sol·licituds per part de les empreses per activar aquests mecanismes. Aquestes peticions concerneixen 8.118 treballadors (el 77% de les plantilles d’aquestes companyies), dels quals 6.477 amb STCT i 1.641 amb RJL.