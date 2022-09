Més de 2.500 persones participen aquest estiu en les activitats d’Insomni a la Seu d’Urgell

L’Insomni d’Estiu 2022 ha aplegat la participació de més de 2.500 persones, majoritàriament joves, en les diferents propostes d’oci alternatiu que organitza l’àrea de Joventut de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell, augmentant significativament respecte en darreres edicions.

Davant d’aquesta elevada participació en les diferents propostes d’oci alternatiu celebrades aquest estiu, el regidor de Joventut de l’Ajuntament urgellenc, Joan Llobera, afirma que “després d’haver recuperat un estiu amb normalitat, estem molt contents de l’alta participació que hem tingut en totes les activitats del programa Insomni 2022, cal destacar la piscina nocturna, l’espectacle de màgia al pati de la biblioteca i les noves activitats al Parc del Segre, com han estat les propostes ‘cinema des de l’aigua’ i ‘diversió des de l’aigua’.

L’Insomni d’aquest estiu ha ofert una gran varietat d’activitats de múltiples disciplines com esports, màgia, benestar, jocs, espectacles i cinema, totes elles coorganitzades amb més d’una cinquantena de joves del territori. Això, ha comportant aquest augment de la participació per part del públic juvenil.

El programa Insomni, organitzat per Joventut de l’Ajuntament urgellenc, ha comptat també amb el suport d’altres àrees municipals com l’Àrea de Festes i Tradicions i el Servei d’Esports. “Aquesta organització conjunta és clau per tal de sumar esforços i treballar plegats pels joves del territori”, s’afirma des de Joventut.

Des de l’Oficina Jove es vol agrair a totes les persones joves que han participat en l’organització de totes les activitats: Clàudia Buchaca, monitors de l‘Urban Sport, l’Associació del Joc ALLAU, Rafting Parc i el Club Cadí Canoe Kayak, artistes del col·lectiu Urbanit, Ivan Fernández, Comissió de Festes, camp de treball Trencant Silencis, el Grup de Diables de l’Alt Urgell, Senda Ramon, Duet Cal Buchaca, DJ Oscar, Oriol Garreta, DJ Jabalink, els guies de muntanya Albert de Gràcia i Guillem Castellví, l’Escola de Teatre, el grup musical Playbackstreetboys, Maria Grau i Carlota Gallego, Jan Tomàs i els monitors del casal esportiu municipal.