Més de 2.000 gossos registrats al cens d’ADN caní

Els comuns fan una crida a un mes i escaig de tancar la campanya de gratuïtat de l’analítica per agilitzar el genotip dels gossos, que passarà a ser d’obligat compliment a partir del 15 de juny. Més de dos mil gossos ja formen part del registre d’ADN caní i els seus propietaris s’han pogut beneficiar de la gratuïtat de la prova assumida per sis corporacions. Les parròquies de Canillo, Encamp, Ordino, la Massana, Andorra la Vella i Sant Julià de Lòria disposen del formulari necessari que es pot recollir al servei de Tràmits dels respectius comuns.

La campanya de gratuïtat es va posar en marxa el 2021 amb la voluntat d’incentivar la participació en aquest registre que esdevindrà obligatori per reglament el mes que ve. El finançament gratuït del cost de l’analítica que representa un estalvi de 28,50 euros continuarà vigent fins al 14 de juny. Els sis comuns han posat a disposició de la ciutadania la pàgina www.adncani.com per oferir més informació a la ciutadania i resoldre tots els dubtes.

Tots els animals genotipats disposen d’una xapa que els identifica amb un codi QR que porten al collaret. Un dels principals avantatges d’aquest nou cens és recuperar l’animal en cas de pèrdua o robatori, gràcies a la informació del genotip, una eina de màxima fiabilitat en la seva identificació. El cens d’ADN permetrà també identificar les actituds incíviques per part dels propietaris, com l’abandonament dels animals i la deixadesa a l’hora de recollir els excrements de la via pública.