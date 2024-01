Més de 150 persones majors de 65 anys participen en les Escoles de salut per a la gent gran del Pirineu

Bona resposta de les escoles de salut a l’Alt Pirineu i Aran (Foto: Departament de Salut de la Generalitat)

Un total de 158 persones majors de 65 anys han participat en el programa Escoles de salut per a la gent gran, que promou l’atenció primària del Pirineu des de 2021. L’objectiu de la iniciativa és millorar la qualitat de vida de les persones grans, el seu suport social i benestar emocional a través del coneixement i els hàbits de salut.

Les trobades es duen a terme a la Seu d’Urgell, Sort, Esterri d’Àneu, la Pobla de Segur, Tremp i Pont de Suert i s’hi tracten temes com ara l’alimentació, l’activitat física, la gestió emocional, les tècniques de relaxació o la higiene del son. També s’han debatut qüestions com la lectura de l’etiquetatge nutricional, la gestió de celebracions i les receptes tradicionals, les estafes digitals, el document de voluntats anticipades, les cures, la preparació de la medicació, la higiene bucodental o els beneficis del ioga.

El programa Escoles de salut per a la gent gran del Pirineu està liderat per les referents de benestar emocional comunitari Maria Aspa, Montse Caselles i Maria Miró i per la dietista-nutricionista Anna Grau. La proposta es va presentar com a cas d’èxit durant la Jornada del Pla de Salut 2021-2025, organitzada per la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran.

Per a valorar l’eficàcia de la implementació del programa, s’han dut a terme qüestionaris previs i posteriors a la intervenció que evidencien una millora generalitzada de totes les persones que hi han participat en àmbits com són el benestar emocional i l’activitat física. Tenint en compte els resultats obtinguts, l’Equip de nous rols en l’atenció primària i comunitària mantindrà aquest programa per a seguir fomentant la salut comunitària de la població.