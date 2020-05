Més de 13.000 persones ja s’han fet el test d’anticossos

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha destacat en la compareixença d’aquest dimarts el bon funcionament de l’operativa, distribuïda arreu del país, per fer tests d’anticossos a tota la població d’Andorra davant la COVID-19. De fet, ja s’han realitzat més de 13.000 proves. Tant el ministre com la metgessa internista del SAAS i membre del comitè coordinador dels tests, Cristina Royo, han recordat que les proves són “una eina efectiva per al control de la infecció”, tenint en compte especialment el doble cribratge que es durà a terme.

En aquest sentit, respecte al procediment de notificació dels resultats de la primera prova, Royo ha explicat que el Ministeri de Salut notificarà a través d’una trucada, un missatge SMS o un correu electrònic les indicacions pertinents. En cas que el test indiqui que la persona en qüestió pot ser vector de contagi, se li notificarà que s’aïlli –ella i els seus contactes– i que es posi en contacte amb el seu metge referent per rebre les indicacions pertinents.

En canvi, quan el resultat no mostri indicadors d’infecció recent per COVID-19, es notificarà que la persona segueixi les recomanacions generals del Govern i alhora es recordarà la cita per a la segona prova al cap de dues setmanes. En tot cas, Martínez Benazet i Royo han emfatitzat la necessitat de dur a terme les dues rondes de tests d’anticossos per garantir la sensibilitat i especificitat de les proves, així com la detecció dels asimptomàtics.