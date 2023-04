Més de 100 candidats participen a les Proves oficials de batxillerat professional

Alumnes realitzant la prova oficial de batxillerat professional (POB PRO). Foto: SFGA

Els alumnes inscrits al batxillerat professional del sistema educatiu andorrà han iniciat aquest dilluns la Prova oficial de batxillerat professional (POBPRO). Les proves de les branques renovades, que estan gestionades per l’Àrea encarregada dels exàmens oficials del Ministeri d’Educació i Ensenyament Superior, tenen lloc al Centre de Formació al Llarg de la Vida i Centre de Formació d’Aixovall des d’aquest dilluns i fins el proper dijous 27 d’abril.

Així, aquest dilluns s’examina la primera promoció que va iniciar, el curs 2021-2022, el nou pla d’estudi de Batxillerat Professional de les branques de TCAI (Tècnic de cures auxiliars d’infermeria) i TSOCO (Tècnic de suport sociocomunitari). Els exàmens de les branques no renovades celebraran les proves del 22 de maig al 3 de juny del 2023 al Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp i al Centre de Formació d’Aixovall.

A la convocatòria 2023 de la POBPRO, es presenten un total de 108 candidats (88 candidats presencials i 20 candidats lliures). Els resultats de la primera avaluació de les branques renovades es comunicaran als candidats per correu electrònic dilluns 8 de maig a partir de les 15 hores. A partir d’aquesta data els candidats que ho desitgin es podran inscriure a la segona avaluació de les competències de l’horari unificat.

Els resultats definitius de la Prova oficial de batxillerat professional (POBPRO) de les branques renovades i no renovades es comunicaran als candidats per correu electrònic, el dimecres 14 de juny, a partir de les 15 hores. Per a més informació, poden consultar l’avís de la convocatòria a la pàgina web: www.educacio.ad.