Més de 1.800 treballs han participat en el 36è Concurs Escolar de Nadales de l’Alt Urgell

Un total de 1.869 treballs han pres part en la 36a edició del Concurs Escolar de Nadales de l’Alt Urgell, que organitza tradicionalment el Consell Comarcal (CCAU). Del total d’obres presentades, 1.318 corresponen a la modalitat de dibuix i 551 a la de poesia. Han participat en el certamen 9 de les 12 escoles d’educació infantil i primària de la comarca.
Han obtingut premi els tres primers classificats de cada modalitat i categoria. Els guardons consisteixen en un lot de llibres, una bossa, una bandana i una làmina diploma. El dibuix i la poesia que han estat escollits com a guanyadors absoluts del concurs apareixeran a la nadala oficial del Consell Comarcal. El dibuix triat és d’Andrés Mathias Hernández Ledesma de 3r de primària de l’escola Arnau Mir del Pla de Sant Tirs, i la poesia de Marc Orrit Vallverdú de 5è de primària del Col·legi La Salle de la Seu d’Urgell.
El Concurs Escolar de Nadales compta amb el suport de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de la Diputació de Lleida i amb la col·laboració d’Edicions Salòria i Edicions del Pirata.