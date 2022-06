Més concurrència i relleu generacional amb 18 artistes locals a l’Ordino Jardins d’Art

El jurat ha fet pública la selecció dels vint-i-un artistes que participaran a la quarta edició del Premi Ordino Jardins d’Art, trobada artística que tindrà lloc el segon cap de setmana de setembre al poble d’Ordino, dissabte 10 i diumenge 11. Dels trenta-un projectes rebuts, s’ha destacat la qualitat i el relleu generacional pel que fa als artistes nacionals. Amb més concurrència que en altres edicions, destaca la participació de les residents Joana Baygual i Naiara Galdós, per primera vegada. “

Galdós juntament a Claudia Llevet i Romina Dolonguevich prometen aquest relleu generacional”, ha explicat la coordinadora de l’esdeveniment i directora de La Capsa, Rosa Mujal. Els noms nacionals seleccionats a concurs, dels divuit que han presentat candidatura, es completen amb Mònica Armengol, Mercè Ciaurriz, Rafa Contreras Jean-Luc Herbert, Maite Luque, Anna Mangot, Miquel Mercè, Gemma Piera i Alfons Valdés. Pel que fa a la procedència dels artistes de fora, a les divuit propostes andorranes, se sumen tres artistes provinents d’Espanya; dos francesos; un artista colombià i un cubà resident a Sèrbia.

El jurat de la convocatòria biennal ha estat integrat per l’artista convidat a l’edició, el pintor i galerista, Manuel Luna, que impartirà un workshop a La Capsa, durant el cap de setmana; Meritxell Blanco, tècnica del Ministeri de Cultura, i Teresa Areny, cap de Projectes del Museu Carmen Thyssen d’Andorra. Aquestes dues últimes entitats són col·laboradores del Premi amb la cessió de l’espai, el ministeri, i amb l’organització d’un taller familiar a l’aire lliure, a càrrec del Thyssen.

Alguns dels artistes que no han entrat en la selecció per optar al premi, podran participar al mercat d’art que s’organitzarà com a novetat d’aquesta edició als carrers d’Ordino. Pel que fa al concurs, el guanyador del primer premi rebrà 3.000 euros, més una exposició i, l’accèssit, un altre premi en metàl·lic de 1.000 euros.

Aquesta és la relació de tots els artistes seleccionats a concurs: Nestor Alvarez; Mònica Armengol; Joana Baygual; Belbet on the ground; Colin Castell; Mercè Ciaurriz; Rafa Contreras; Romina Dolonguevich; Naiara Galdos; Fabien Díaz; Jean Luc Herbert; Claudia Llevet; Maite Luque; Gemma Piera, Anna Mangot; Miquel Mercè; Ruben Penya; Lorena Ruiz; Ruseta Sa; Yolanda Sanmarcos i Alfons Valdés.