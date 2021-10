Més de 90 alumnes participaran en el projecte Tàndem plantejats per Abast Global, Daguisa Hotels i FEDA

La sisena edició del projecte Tàndem d’Andorra Business, que té per objectiu implicar la comunitat educativa d’FP d’Andorra amb projectes innovadors que es desenvolupin a les empreses i potenciar el talent dels alumnes, s’ha presentat aquest dilluns, 4 d’octubre. Enguany hi participen 91 alumnes, la xifra més alta de totes les edicions, i 12 docents del centre d’Aixovall que treballaran els reptes plantejats per Abast Global (com atraure, retornar i retenir el talent a Andorra), Daguisa Hotels (com eliminar tots els plàstics en la gestió hotelera?) i FEDA (com fomentar els hàbits saludables dels treballadors de l’entitat?).

El ministre de Presidència, Economia i Empresa i president d’Andorra Business, Jordi Gallardo ha assenyalat que “el projecte pretén atansar als alumnes de Formació Professional el món de l’emprenedoria i la innovació. Permet que els estudiants participin de totes les fases de la innovació com la creació, el prototipatge, la presentació, l’acceleració del projecte… i per la part d’Andorra Business estem especialment satisfets per la consolidació d’aquest projecte”.

Per la seva banda, la ministra d’Educació i Ensenyament Superior, Ester Vilarrubla, ha destacat del projecte Tàndem que “els reptes que ens proposen van en consonància amb els valors que volem treballar i que estan vinculats als Objectius de Desenvolupament Sostenible” i ha afegit que també “respon a moltes de les nostres ambicions des del món educatiu. Que hi hagi una empresa que et proposi un repte i com a grup d’alumnes puguis treballar amb els recursos de l’escola casos reals és una gran oportunitat”.

A la presentació també han participat els representants d’Abast Global, Daguisa Hotels i FEDA.

Edicions anteriors

La primera edició de Tàndem va finalitzar el mes de maig del 2017, amb la presentació de tres propostes dels alumnes d’FP que donaven solucions diverses al repte plantejat per Perfumeria Júlia que consistia en analitzar el comportament dels clients per poder millorar les experiències als seus establiments. Finalment el projecte guanyador va ser una aplicació que permetia captar la informació dels clients gràcies a un mètode que combina tecnologia NFC, Wifi i Bluetooth. Van participar 11 alumnes, dirigits per cinc docents, i amb la implicació d’una única empresa, Perfumeries Julia.

A la segona edició de Tàndem els alumnes de formació professional van haver de fer front als reptes plantejats per les empreses: Dermandtek, amb l’objectiu de conscienciar a la població sobre la prevenció i la necessitat de fer revisions per prevenir el càncer de pell; Hotels Plaza, que volia oferir una experiència regal personalitzada als seus clients; i Inlingua que proposava la creació d’un projecte atractiu d’immersió lingüística durant els mesos de juliol i agost adreçat a adolescents. Finalment, d’entre els cinc projectes finalistes, el guanyador plantejava la creació d’una aplicació i un sistema de punts de fidelització que permet al client gaudir d’avantatges i activitats exclusives en les instal·lacions de l’hotel. En aquesta edició van participar la totalitat dels alumnes del Centre de FP (61), tutelats per 11 professors, i van treballar reptes plantejats per tres empreses.

La tercera edició del projecte Tàndem els estudiants d’FP van treballar els reptes d’innovació plantejats per Andorra Telecom, Gamma Management i VallmedicVision. L’equip guanyador va presentar un seguit de propostes per millorar les vendes de targetes de prepagament d’Andorra Telecom. El curs passat van participar 72 alumnes, tutelats per 12 docents, i els reptes van ser: Andorra Telecom demanava als alumnes treballar iniciatives per innovar en l’oferta de telefonia mòbil de prepagament per tal d’arribar a més clients; VallmedicVision volia idees per conscienciar la població andorrana per evitar l’ús abusiu de les pantalles digitals amb la finalitat de reduir la incidència de la miopia; i Gamma Management pretenia millorar la relació d’aquesta empresa de recursos humans amb els seus clients, que són empreses i candidats.

A la quarta edició van participar 68 alumnes i 12 docents del centre d’Aixovall que van treballar els reptes plantejats per Morabanc Andorra (Com aconseguir que anar al bàsquet sigui una opció d’oci prioritària per a la població d’entre 20 i 40 anys); Unicef (Com potenciar la col·laboració dels joves d’Andorra amb Unicef); i Vatel (Com poder fer que les professions del sector hostaler i turístic siguin més atractives pels estudiants del país).

A la cinquena edició van participar 80 alumnes i 12 docents que van treballar els reptes plantejats per Creu Roja Andorrana (Com ampliar la presència de la Creu Roja a nivell social al Principat); Vallnord (Com reduir la petjada ecològica de l’estació d’esquí de Vallnord); i Via Moda (Com reformular els processos interns de Via Moda per reduir la petjada ecològica).