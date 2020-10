Més advocats i jutges que la mitjana europea, conclusió de l’informe de Justícia del Consell d’Europa

El nombre de professionals de l’àmbit judicial d’Andorra, sobretot els advocats, supera la mitjana de quaranta-cinc països europeus, segons l’informe d’enguany elaborat pel Consell d’Europa. Per contra, els recursos en tecnologia de la informació i comunicació, eina clau en aquest context de pandèmia, hi estan per sota.

Més advocats i jutges que la mitjana europea i inversió tecnològica per sota, conclusions de l’informe de Justícia del Consell d’Europa