Meritxell recupera la creu i el so de les seves campanes medievals

La Festa Major de Meritxell d’enguany ha tingut un marcat caràcter patrimonial i emotiu amb la presentació de les rèpliques de les històriques campanes del santuari, 53 anys després de l’incendi de 1972, i amb la restitució d’una creu de ferro colat idèntica a l’original, que fins aleshores descansava al cementiri de Gesnes, a la Normandia.
El Cònsol major del Comú de Canillo, Jordi Alcobé remarca” el fet històric de recuperar dos símbols com les campanes i la creu del Santuari Vell de Meritxell pel gaudi de tots els canillencs i de tots els ciutadans del país i, a més fer-ho en el dia de la festa major i poques hores abans de la nostra Festa Nacional, m’omple d’orgull ”.
El retorn del so medieval
Les noves campanes són rèpliques de les peces més antigues d’Andorra, datades entre els segles XIII i XIV. L’encàrrec es va realitzar al mestre campaner Abel Portilla, de Cantàbria, que va utilitzar tècniques tradicionals de fosa en bronze.
- Gaude Virgo Immaculata (GVI o trencada), del segle XIII-XIV, malmesa a l’incendi i reproduïda amb inscripcions renovades.
- Vox Domini Sonat, de la mateixa època, conservada intacta i que va completar el conjunt.
Aquestes campanes, úniques al país juntament amb les de Sant Miquel de Prats, Sant Romà d’Auvinyà i Sant Joan d’Aixàs, van recuperar el so agut original, pensat per a arribar lluny per les valls i amb funció de seguretat a l’hivern.
Un esforç compartit per a recuperar la memòria sonora
El projecte ha tingut un cost global de 28.000 euros, assumits conjuntament entre el Comú de Canillo i el Ministeri de Cultura.
- 16.000 euros corresponents a la fosa i elaboració de les rèpliques, finançats a parts iguals entre ambdues institucions.
- 12.000 euros addicionals destinats a la instal·lació i posada a punt de les campanes, sufragats íntegrament pel Ministeri de Cultura.
Aquest esforç conjunt va permetre preservar les campanes originals dins l’espai Meritxell Memòria i, al mateix temps, recuperar el seu so, amb una triple funció: memòria visual, memòria auditiva i memòria històrica.
La creu: un símbol retrobat
La Festa Major també ha estrenat la nova creu del Santuari Vell, fosa cap al 1850 a la prestigiosa foneria J. P. V. André, de París. La creu pesa 70 quilos i fa 167 cm. de llarg per 102 cm. d’ample.
L’original, que havia resistit l’incendi del 1972, però, s’havia trencat en vuit fragments, es conserva a Patrimoni. La peça que es va instal·lar provenia del poble de Gesnes (Normandia), on es trobava en desús, i era idèntica a la de Meritxell, fins al punt de poder-se considerar la seva “germana”. El Comú de Canillo la va recuperar i restaurar. I, ara, ja es pot veure enclavada “orientada en el mateix sentit que la finestra del claustre, que a la vegada esta alineada amb l’altar del santuari en el camí de Meritxell, evocant el camí simbòlic que ens ha dut fins aquí i el camí cap al futur, que continua sent Meritxell”, segons manifesta el director de Cultura i Tradicions del Comú de Canillo, Robert Lizarte.
Un programa per a tothom
La celebració ha començat a les 20.30 h de diumenge amb la presentació solemne de les campanes al Santuari Vell, que va donar pas a la processó amb espelmes i el res del Rosari a les 21 h, en un ambient de recolliment i devoció.
A les 21.30 h, la Basílica-Santuari ha acollit la missa solemne, presidida per mossèn Ramon, i posteriorment, a les 22.15 h, el claustre s’ha omplert de veïns i visitants que han compartit el tradicional repartiment de coca i xocolata ofert pel Comú de Canillo. La jornada festiva ha culminat a les 22.30 h amb un concert del grup andorrà Soulstorm a la Plaça del Poble, una aposta clara pel talent local i per a tancar la Festa Major amb música feta a casa i per a la gent de casa.