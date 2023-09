“Mercen4rios”, d’Scott Waugh

Arriba als cinemes el quart lliurament de la nissaga “Mercenarios”. Per a que en quedi constància, els seus creadors han titulat la pel·lícula com a “Mercen4rios”, amb el número 4 ben visible per si algú oblidava les tres anteriors. S’estrena aquest divendres, dia 29 de setembre.

El film té una durada d’una hora i quaranta tres minuts i està dirigit per Scott Waugh i disposa en el seu repartiment principal d’actors com Jason Statham, Sylvester Stallone i Andy Garcia. No cal dir que, amb aquests noms, es tracta d’una cinta de suspens i, sobretot, d’acció.





Sinopsi

Armats amb totes les armes al seu abast i amb les habilitats necessàries per a utilitzar-les, The Expendables són l’última línia de defensa del món i l’equip que es crida quan totes les altres opcions queden descartades. El mercenari Barney Ross i el seu equip s’enfronten a un nou desafiament, però els nous membres de l’equip, amb nous estils i tàctiques, donaran a “sang nova” un significat totalment nou. A Ross i companyia se’ls assigna una missió per a impedir que Suarto, que dirigeix ​​una organització terrorista, introdueixi de contraban caps nuclears que desencadenin un conflicte entre Rússia i els Estats Units.