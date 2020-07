Mercat d’ocasió solidari aquest diumenge a Arinsal per ajudar els treballadors afectats per la crisi

El tancament anticipat de tots els establiments ha agreujat la situació dels treballadors de les Valls del nord. Per pal·liar aquests efectes, l’Associació de Promoció Turística d’Arinsal i d’Erts organitza un mercat d’ocasió solidari del qual la recaptació de les inscripcions anirà totalment destinada als mateixos assalariats que estan pendents de reincorporar-se als seus llocs de feina. El mercat tindrà lloc diumenge 5 de juliol entre les 9 i les 14 hores, a l’aparcament d’Arinsal al costat del circuit de bicicletes.

Creada fa una vintena d’anys, l’APTAE, reagrupa una quarantena de negocis i establiments de la zona, i té la vocació de reactivar i dinamitzar els pobles d’Arinsal , Erts, Xixerella i Pal. Enguany i després d’una temporada escurçada a causa de la Covid-19 i una reobertura que serà només al desembre, la situació econòmica de la zona que és molt estacional, és més complicada que altres anys; molts establiments porten més de 3 mesos sense obrir portes, i els primers afectats són els treballadors. L’APTAE organitza cada primavera, des de fa més de cinc anys, un mercat de d’ocasió. Aquest any tindrà lloc aquest diumenge al matí; les inscripcions es poden fer fins el mateix dia per correu a secretaria.aptae@andorra.ad i tenen un cost de 20 € per una parcel·la individual i 30 € per una doble. El mercat és obert a tothom qui vulgui fer una mica de diners i donar una segona vida als seus objectes. A més, per fer l’esdeveniment més atractiu i obert també a les famílies, el mercat contarà també amb un parc de bicicletes per als nens i espais per prendre algun refresc.

La novetat d’aquesta edició és que com ho ha recordat la nova presidenta de l’associació, Fiona Dean MBE, “tots els diners provinents de les inscripcions seran donats als treballadors del poble que s’han quedat sense feina des del passat mes de març.” A més, l’associació ja té confirmat que els diners de les vendes efectuades a l’estand d’un grup de residents britànics del poble també seran destinats al col·lectiu.

L’associació està a l’espera de veure com evoluciona la situació a nivell internacional, ja que a la zona es treballa majoritàriament amb turisme forà. Tot i que l’estiu és a hores d’ara incert ja es treballa de cara a la temporada d’hivern amb la perspectiva de reactivar l’economia i l’activitat en tots els sectors. L’APTAE té previst elaborar un pla de dinamització en els propers mesos per activar el ressort tant, pel turisme internacional, com per la gent del país.