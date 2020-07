Mercat de la Vall aquest proper dissabte 1 d’agost al Centre Històric d’Andorra la Vella

El Mercat de la Vall, una iniciativa que va néixer el setembre del 2016 i que ja és un referent permanent del Centre Històric, se celebrarà aquest dissabte 1 d’agost d’11 a 21 hores, tal com es duu a terme cada primer dissabte de mes. La suspensió de la Festa major ha fet que es reprengui el format habitual, i no una edició especial amb horari extensiu de dos dies –dissabte i diumenge- amb més parades al llarg de la rambla Molines, com s’havia programat inicialment.

Així doncs, aquest dissabte se celebrarà per segon mes consecutiu el Mercat de la Vall, que es reprenia el dissabte 4 de juliol, dos mesos més tard del que és habitual a causa de la crisi sanitària de la COVID-19, i s’allargarà fins a l’octubre. Hi participaran prop d’una trentena de paradistes amb productes agroalimentaris, d’artesania creativa i art.

Les mesures per evitar la propagació de la COVID-19 han obligat a reformular la mostra, que enguany no oferirà tallers ni animacions. La distància entre les parades, a més, s’amplia a 1,5 metres.

La mostra de productes agroalimentaris i artesania té l’objectiu d’oferir un atractiu afegit als turistes i ciutadans del país i, alhora, posar en valor els productors, artistes i artesans d’Andorra. Està organitzada per l’àrea de Promoció Turística i Comercial del Comú i compta amb la col·laboració de l’Associació de comerciants del Centre Històric, els Productors agrícoles i artesans d’Andorra i l’Associació de creadors plàstics La Xarranca.