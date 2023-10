Meravelles de la naturalesa. Cal preservar-les

Vídeo del compte de YouTube de: marian vídeos

Aquesta setmana, al “Naufragant per la xarxa” volem retre un merescut reconeixement a la naturalesa, allò que l’ésser humà sembla entestat en agredir una i altra vegada. Amb la gran quantitat de meravelles que ens ofereix la natura, com és possible que les accions de l’home no vagin, sempre, encaminades a la seva preservació. Incomprensible!

En alguns casos ja no si és a temps. En d’altres, o hi ha un canvi radical en la preservació del medi natural, o el declivi ambiental serà total. Cada cop hi ha més espècies d’animals extingides, així com diferents tipus de flora sucumbeixen a la contaminació, al canvi climàtic. Els àrtics és desfan, els estanys i els aqüífers s’assequen, el cel enfosqueix de pol·lució… És cosa de tots respectar la naturalesa en totes les seves formes.