Menys vendes de les esperades per la Puríssima

L’aparador d’una sabateria. Foto: Arxiu

El pont festiu de la Puríssima, a Espanya, aquest passat cap de setmana de tres dies, ha atret una gran quantitat de turistes al Principat d’Andorra. La majoria de comerços, però, han coincidit a dir que hi ha hagut molt de moviment aquests dies, tot i que alguns venedors asseguren que s’esperaven tenir més vendes de les que, finalment, han fet. Per tant, hi ha un punt de desencís entre el sector.

Segons els mateixos comerciants, els dies forts han estat divendres i dissabte. Per contra -assenyalen- diumenge ja es notava menys afluència de gent pels carrers. La neu, segons opinen una gran part dels venedors, ha estat un factor clau en tot el moviment que s’ha pogut veure aquest pont. La bona notícia és que amb l’arribada, precisament de la neu, s’ha donat per oberta la nova temporada d’esquí a les estacions del país i, això, pot contribuir a l’arribada de turistes durant els cap de setmana i festius.