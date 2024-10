Menopausa, la nova etapa de la vida

Roser Rodríguez Jerez

La menopausa suposa un moment d’inflexió a les nostres vides com a dones, amb una sèrie de canvis físics i emocionals i una percepció de la vida que ens convida a la reflexió. A les nostres mans està aprofitar aquest moment per a canviar alguns esquemes, pot ser un bon moment per a cuidar-nos i voler-nos. La menopausa representa un punt i a part en les etapes vitals de les dones i marca el final dels anys reproductius.

La menopausa no només afecta l’estat físic de la dona, sinó que també comporta una sèrie de canvis emocionals entre els quals trobem ansietat, irritabilitat, canvis d’humor, depressió, baixa autoestima, problemes de memòria…

Mentre que algunes dones pateixen pocs símptomes, o fins i tot cap, altres poden patir símptomes greus que arribin a condicionar les seves activitats diàries i en la qualitat de vida. En alguns casos, els símptomes poden durar uns quants anys.

Les sufocacions consisteixen en una sensació sobtada de calor a la cara, el coll i el pit, sovint acompanyada d’envermelliment de la pell, transpiració (sudoració), palpitacions i sensacions agudes de malestar físic que poden durar diversos minuts.

Durant la menopausa és essencial cuidar-se, estar activa, controlar l’alimentació, fer exercici físic, mantenir una vida social activa i satisfer els desitjos i necessitats pròpies. Això repercutirà en la nostra salut física, mental i en el nostre benestar emocional

Tot i que la menopausa no és una malaltia, aquesta nota descriptiva es refereix a les experiències de períodes irregulars de les dones com a «símptomes», atès que poden provocar un nivell de malestar que arribi a afectar la seva qualitat de vida.