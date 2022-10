Menja’t l’Alt Urgell ofereix per la Fira de Sant Ermengol la seva ‘Bossa-maridatge’ amb formatges

L’associació de productors artesans Menja’t l’Alt Urgell oferirà aquest cap de setmana, a la Fira de Sant Ermengol, les ‘Bosses-maridatge’, una idea que van posar en marxa l’any 2020, quan la pandèmia no va permetre celebrar l’esdeveniment, i que ara han decidit mantenir atès l’èxit que va tenir.

Amb aquestes bosses, els visitants poden gaudir de quatre reconeguts formatges artesans de la comarca, juntament amb les respectives fitxes en què s’hi pot trobar explicacions de com es pot maridar aquests productes amb els condiments proposats. El ‘pack’ també inclou informació sobre aquests aliments.

Els formatges suggerits són el rul·lo de cabra de la formatgeria L’Oliva (Oliana); el formatge pasteuritzat de Castell-llebre (Peramola); l’Ermesenda del Mas d’Eroles (Adrall) i el Serrat Gros (Josa de Cadí). Totes quatre marques participen cada any a la Fira i Concurs de Formatges Artesans del Pirineu, on entre tots sumen un gran nombre de premis obtinguts en anteriors edicions al llarg dels darrers anys.

Les bosses són limitades. Per això, Menja’t l’Alt Urgell recomana als qui hi estiguin interessats que en facin la reserva. Es pot confirmar al número 635 66 09 31 (trucada o whatssapp) o bé enviant un missatge al perfil de Menja’t a Instagram. La recollida ja s’ha iniciat aquest dimarts i també es podrà fer divendres, dia 14, a la botiga de la plaça Patalín.

D’altra banda, Menja’t l’Alt Urgell també serà present a la Fira, un any més, amb la instal·lació de la seva ‘food truck’ a l’aparcament Doctor Peiró. Els visitants hi podran gaudir dels productes de qualitat dels elaboradors locals, ja sigui per dinar o bé per fer-hi una degustació.