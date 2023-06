Portada del llibre infantil Memet

Títol: Memet

Escriptor/a: Isabella Cieli

Il·lustrador/a: Noémie Marsily

Editorial: A fin de cuentos

Pàgines: 104

Edat: A partir de 7 anys

La Lucy és una nena anglosaxona, suposem que convalescent d’alguna malaltia –perquè és calba i du perruca–, que va de càmping amb la seva germana gran. Després d’ajudar a muntar la tenda, jugar amb la lot i descobrir les meravelles del terreny d’acampada, la Lucy bada, observa i juga amb un gos imaginari anomenat Memet, que de fet és una ampolla de plàstic. Al càmping participa, tímidament, en els jocs, baralles i aventures de dos nens que parlen llengües diferents a la seva, sense que les varietats lingüístiques siguin un problema. Un d’ells, en Roman, és un personatge complex, intuïm que força desatès, i que si bé al principi és cruel amb els amics, al final del relat, i amb l’ajut de la Lucy, es transforma.

Memet és una història subtil d’amistat, un relat d’estiu i d’aventures on es barregen diferents tipus de famílies procedents de múltiples cultures i indrets. L’autora ens ofereix uns personatges que evolucionen i s’enfronten a pulsions primitives, amb un final esperançador, on s’insinua que tothom té el dret de transformar-se, canviar i evolucionar.

Els pocs diàlegs són suficients per a quedar captivats per aquests joves protagonistes. Després de les vacances queda el buit, el record d’uns instants i unes amistats que la majoria de vegades no tornaran mai. Aquest to queda també palès a través de les imatges vives i dinàmiques de Noémie Marsily, totes elaborades amb llapis de colors i amb un traç i una estètica que recorden la nostra infància. La disposició de les imatges és força variable i juga amb les convencions del còmic, de la novel·la gràfica i de l’àlbum il·lustrat. La complicitat entre l’escenarista i la il·lustradora és evident. Probablement, el fet de dialogar i treballar durant més d’un any ha ajudat a acabar de crear aquesta meravellosa peça, que, sense ser explícita, mostra tant.

Un llibre indispensable abans de les vacances, guanyador de diversos premis, i que la jove editorial A Fin de Cuentos publica en diferents llengües de l’estat.





Cristina Correro / Clijcat / Faristol