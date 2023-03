Medina, 2a a Baqueira i torna a fer punts (37.00) per a millorar encara més els seus registres

Íria Medina (esquerra) al segon calaix del podi dels Nacionals espanyols a Baqueira (FAE)

Íria Medina ha confirmat avui dimarts, 28 de març, el seu bon estat de forma i el seu bon esquí amb la segona posició a l’eslàlom dels Nacionals espanyols de Baqueira, el segon podi consecutiu després de la segona plaça d’ahir. A més, l’andorrana ha marcat 37.00 punts FIS, amb la qual cosa si ahir assolia ja una millora amb els 36.11, avui encara l’arrodoneix.

Medina ha estat avui segona amb 1.48.46, a 0.09 de la guanyadora, la francesa Zoe Douat (1.48.37) i després de fer el quart crono a la primera mànega i el millor temps a la segona. L’esquiadora de la FAE ha fet avui 37.00 punts FIS, que fent mitjana amb els 36.11 del dia anterior, milloraran, i molt, els actuals 46.48.

Per la seva part, Carla Mijares tenia avui el dia per a assolir una molt bona puntuació, però l’andorrana s’ha sortit a la segona mànega. A la primera, Mijares marcava el millor temps amb -1.44, la qual cosa li donava molt marge per la segona. Amb tot, a la segona s’ha sortit i no ha pogut assolir els punts.

Josh Alayrach, entrenador: “Dia positiu perquè continuen demostrant un gran nivell. La Carla feia una súper bona primera mànega, que estava destrossant la carrera a totes, i l’Íria fa una errada grossa però es fica tercera. Però, a la segona l’Íria guanya la mànega, i la Carla s’ha sortit, i Íria ha fet com els punts d’ahir. Una llàstima per la Carla perquè avui era un bon dia per a fer uns bons punts. Ara recta final i a aconseguir-ho a Andorra als Nacionals”.