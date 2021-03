Medi Ambient reprèn les subvencions per a actuacions a favor de la biodiversitat

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la convocatòria per a la concessió de subvencions per a actuacions a favor de la biodiversitat que es desenvolupin durant l’any 2021. D’aquesta manera el Ministeri reprèn una línia d’ajuts en favor del coneixement, difusió o conservació de la diversitat biològica, temàtica de gran importància des del punt de vista del patrimoni natural del país, així com des del vessant de la seva importància envers el canvi climàtic.

La voluntat és d’afavorir les iniciatives de les entitats públiques o privades d’Andorra sense ànim de lucre que estiguin legalment constituïdes i particulars que vulguin desenvolupar actuacions a favor de la biodiversitat. Les actuacions es poden desenvolupar segons quatre modalitats, a saber:

Suport a l’organització d’activitats que fomentin la preservació de la biodiversitat.

Suport a l’organització d’activitats que fomentin un millor coneixement de la biodiversitat.

Suport a l’organització d’activitats que fomentin i difonguin la conscienciació i la sensibilització de la societat entorn de la biodiversitat, així com projectes pedagògics que tinguin com a objectiu l’educació dels infants i joves en matèria de biodiversitat.

Suport a l’edició, en qualsevol format, de material de divulgació que tingui com a objectiu la difusió de coneixement amb relació a la biodiversitat.

El pressupost per a les subvencions és de 15.000 euros i la dotació econòmica es repartirà en funció de la puntuació obtinguda, d’acord amb els criteris de valoració establerts.

El plec de bases es pot descarregar de manera gratuïta als webs www.tramits.ad o www.e-tramits.ad (enllaç Edictes i plecs de bases) o recollir al Servei de Tràmits, planta baixa de l’edifici administratiu del Govern. Els interessats tenen temps fins al pròxim 16 d’abril d’enguany per presentar les ofertes.

