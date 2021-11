Medi Ambient participarà en la Conferència de les Parts sobre el canvi climàtic (COP26)

La ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, participarà aquesta setmana a la Conferència de les Parts relativa al Conveni marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic (COP26) que se celebra a Glasgow.

La ministra serà present a la ciutat escocesa del 9 a l’11 de novembre i està previst que prengui part de la reunió d’Alt Nivell de Ministres de Medi Ambient el dimecres 10. En la declaració nacional, Calvó exposarà davant de la comunitat internacional quins són els avenços duts a terme per Andorra en favor de la lluita contra el canvi climàtic així com les accions que s’han implementat fruit dels compromisos adquirits.

A més, durant l’estada a Glasgow, Calvó també té previst dur a terme diverses reunions bilaterals per tractar temàtiques relacionades amb la lluita contra el canvi climàtic així com sobre la negociació de l’Acord d’associació que està duent a terme Andorra amb la Unió Europea.

La COP26 representa el 5è aniversari de la signatura de l’Acord de París, en aquest efecte s’espera que la COP26 esdevingui un esdeveniment clau per veure els primers resultats o l’estat dels compromisos adoptats a la COP21. En efecte, l’Acord de París preveia que cada 5 anys els Estats part fessin un balanç de les reformes dutes a terme per garantir la implementació dels principis.

Entre els objectius de la reunió d’alt nivell en destaca la necessitat de posar sobre la taula els compromisos de les parts per assegurar les zero emissions a mitjans de segle i no superar els 1,5 graus; aprovar la declaració per impulsar una adaptació per protegir i restaurar els ecosistemes; mobilització econòmica i treballar conjuntament per fer front a la crisi climàtica.

La 26a sessió de la Conferència dels Estats Part (COP26) del Conveni Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic té lloc sota la presidència de Regne Unit i amb el suport del Govern d’Itàlia. En el seu rol de col·laborador per l’organització de la COP26 va organitzar al mes de setembre del 2021, la Pre-COP i el Fòrum de la Joventut sobre Canvi Climàtic (Youth4Climate). En aquest últim, dos joves andorrans van representar la joventut del Principat.