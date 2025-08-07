Medi Ambient inverteix més de 175.000 euros per a la millora i manteniment de 6 refugis no guardats

El manteniment gradual i continu dels refugis no guardats del país és quelcom fonamental per a poder oferir el millor confort i punt de seguretat als senderistes que els visiten. És per això que el Govern ha adjudicat els treballs de manteniment i millora de diversos refugis de muntanya no guardats, corresponents a la campanya de 2025, a l’empresa Construccions i Treballs Públics La Coma per un import de 175.823,43 euros. Amb aquesta actuació, el Govern haurà millorat en els darrers anys la totalitat dels refugis lliures que hi ha al país.
Concretament, aquest any s’intervindran un total de 6 refugis no guardats: refugi de Comaobaga (parròquia d’Ordino); refugi de la Cabana de la Portella (parròquia de Canillo); refugi de Ribaescorjada (parròquia de Canillo); refugi de l’Illa-part no guardada (parròquia d’Encamp); refugi de Roca de Pimes (parròquia de Sant Julià de Lòria) i refugi de Francolí (parròquia de Sant Julià de Lòria).
S’hi efectuaran treballs de pintura, de refecció de teulades, d’instal·lació d’estufes i millora del sistema d’evacuació de fums, reparació de portes i finestres de forma general. L’objectiu és mantenir els edificis que es troben en un medi hostil per les condicions meteorològiques adverses que han de suportar.
Aquestes tasques es complementen amb la neteja i el manteniment bàsic dels refugis de muntanya que el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat du a terme cada estiu amb la contractació de personal eventual.