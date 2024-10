Medi Ambient impulsa obres de millora i manteniment al refugi guardat de l’Illa

El refugi guardat de l’Illa (SFGA)

El Consell de Ministres ha aprovat l’adjudicació definitiva de les obres de millora i manteniment del refugi guardat de l’Illa, ubicat a la Vall del Madriu-Perafita-Claror, a la parròquia d’Encamp. Les intervencions se centren en els treballs de reposició de les bateries del sistema elèctric fotovoltaic del refugi guardat, després que el sistema actual instal·lat hagi finalitzat la seva vida útil.

El procediment públic ha estat adjudicat a l’empresa Tècnics d’Instal·lacions, SA (TECNISA) per un import total de 30.683,82 euros. La reposició d’aquest sistema cal que el dugui a terme el Govern perquè així ho estipula el contracte, ja que la substitució de les instal·lacions generals de l’edifici que no puguin ser reparades, sempre que no siguin conseqüència de la manca de manteniment o del seu mal ús, han d’anar a càrrec de l’Executiu.