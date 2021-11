Medi Ambient atorga les subvencions per impulsar actuacions a favor de la biodiversitat

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, la concessió definitiva de les subvencions per a actuacions a favor de la biodiversitat que es desenvolupin durant l’any 2021. La iniciativa té per objectiu afavorir i fer aflorar iniciatives per part de les entitats públiques o privades, de les empreses legalment establertes i dels particulars a favor de la biodiversitat. En total s’han subvencionat tres projectes amb una aportació econòmica de 15.000 euros a les entitats Laika, Biocom i Federació Andorrana de Caça i Pesca (FACIP).

Desgranant els projectes, Laika ha rebut la subvenció per impulsar una exposició i una projecció sobre el gat fer, del fotògraf Joël Brunet. L’objectiu és donar a conèixer i preservar el gat fer i els animals que comparteixen el mateix entorn i alhora conscienciar sobre la importància de l’esterilització massiva dels gats domèstics de les colònies urbanes per evitar la possible hibridació entre espècies. L’activitat es va realitzar en el marc de la fira animalista celebrada del 25 de setembre al 3 d’octubre del 2021, a la Massana. Es donarà continuïtat al projecte mitjançant la difusió en les escoles del país del documental.

Per la seva banda, Biocom proposa un estudi per entendre la migració nocturna d’ocells a Andorra. L’objectiu és contribuir a millorar el coneixement dels efectius dels ocells migradors d’Andorra per definir-ne millor les quantitats i alhora acotar més precisament els estatus de protecció de cada taxó d’acord amb les normes de l’UICN. La proposta considera la divulgació dels resultats obtinguts i de la importància dels ocells migradors a Andorra, mitjançant una xerrada divulgativa, en col·laboració amb el Parc Natural Comunal del Comapedrosa.

Finalment, el presentat per la FACIP desenvolupa el programa d’estudi de la perdiu xerra a Andorra i executa les diferents fases de reproducció i de producció del centre de cria. El programa exposa els procediments i protocols de l’obtenció i renovació dels reproductors de perdiu xerra de la varietat hispaniensis. Així com de la seva reproducció i cria, per obtenir exemplars amb la finalitat de reforçar les poblacions autòctones del país.