Medi Ambient amplia el nombre d’espècies de flora i fauna exòtiques invasores

Un exemplar de vespa asiàtica

Les administracions han d’adoptar les mesures necessàries per a evitar la introducció i la proliferació en el medi natural d’espècies exòtiques invasores, especialment quan es demostri científicament que poden competir amb les espècies autòctones i alterar-ne les característiques genètiques, els equilibris i les dinàmiques ecològics. És seguint aquesta premissa marcada a la Llei de conservació del medi natural, de la biodiversitat i del paisatge que el Govern ha aprovat la modificació del Reglament existent per a ampliar la llista de les espècies de flora i fauna considerades exòtiques invasores.

La modificació del reglament té per objectiu actualitzar la llista d’espècies exòtiques invasores andorrana d’acord amb l’actualització les llistes de la Unió Europea i dels territoris veïns. La inclusió d’aquestes espècies, així com les que ja hi eren incloses, suposa la prohibició de la importació, la introducció al medi natural i la tinença d’espècimens d’espècies exòtiques invasores.

El Reglament estableix plans de control amb la finalitat de limitar la presència o proliferació d’espècies exòtiques invasores que causin danys a les espècies autòctones o als seus hàbitats. De fet, el Departament de Medi Ambient està treballant en la limitació de la presència i proliferació de diverses espècies com la vespa asiàtica, el barb roig, el seneci del cap o la budleja.