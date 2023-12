Medi Ambient adjudica nous ajuts per al foment de projectes que impulsin l’economia circular

Una infografia que representa l’economia circular (arxiu)

El Govern ha adjudicat nous ajuts per a l’impuls de projectes fonamentats amb els principis de l’economia circular. La iniciativa s’impulsa en el marc de la segona convocatòria d’aquestes subvencions, destinades principalment a empreses privades i agrupacions o associacions empresarials, col·legis professionals o associacions en general, amb l’objectiu de promoure l’economia circular i els principis que persegueix la llei, així com contribuir a la transició ecològica per a millorar l’eficiència dels recursos materials.

Els ajuts estan orientats a fomentar la creació d’empreses, activitats i projectes que contribueixin de forma substancial a l’economia circular, així com la creació de llocs de treball verd.

Entrant al detall, s’han atorgat subvencions a un total de cinc projectes amb una bossa econòmica de 25.983,80 euros. Així, s’ha reconegut el projecte impulsat per Autèntic Cal Fontana sobre l’aprofitament de la cera d’abella per a fer espelmes o tela encerada, a Esports de neu Soldeu-Incles per al projecte de reutilització de pancartes publicitàries i a Pastisseries d’autor S.XXI per a l’adquisició de materials reciclats i reutilitzables. D’altra banda, s’han adjudicat dos ajuts a la Federació Andorrana d’Esquí (FAE) i a Cloudify Consulting per a l’impuls de dues campanyes de comunicació per a fomentar la transició cap a l’economia circular i en l’àmbit del malbaratament alimentari.

Cal recordar que aquests ajuts que ara s’han adjudicat se sumen als tres que ja es van atorgar al llarg d’aquest 2023.