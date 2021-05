Medi Ambient adjudica l’actualització del Pla de gestió de la vegetació de ribera

El Govern ha aprovat, a proposta de la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó, l’adjudicació definitiva del concurs públic per a la direcció, el control i l’actualització del Pla de gestió de la vegetació de ribera. El concurs públic ha recaigut a l’empresa Ambiotec M&S SLU per un import de 8.882,56 euros anuals.

El 2016 el Ministeri de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat va proposar la redacció d’un pla de gestió d’aquesta vegetació. Aquest pla permet unificar i concertar a la vegada les necessitats d’actuació, tant de manteniment com de restauració, i les avaluacions de la qualitat amb indicadors objectius que permetin valorar la millora del bosc de ribera i facilitar-ne la gestió.

El contracte relatiu a la redacció, la direcció i el control del pla de gestió de la vegetació de ribera va cloure, i, per tant, es proposa fer un nou concurs i un nou contracte per continuar amb la bona gestió del bosc de ribera dels cursos d’aigua pel país.

L’adjudicatari haurà de portar la direcció i fer el control i la revisió detallada de tots els treballs de gestió de la vegetació de ribera previstos pel pla de gestió durant la vigència del contracte. Haurà de definir la tipologia de les actuacions que s’han de dur a terme en cada tram i confirmar-ne la correcta execució tècnica i el respecte del calendari. A més, caldrà fer revisions periòdiques del pla de gestió com a mínim dues vegades l’any.

El pla de gestió integra tots els rius i torrents oficials d’Andorra i s’integren en aquestes consideracions els cursos d’aigua, rius i torrents, permanents o temporals, que no presenten vegetació de ribera, però que per la seva situació (zones urbanes, proximitat d’infraestructures, visibilitat, etc.) requereixen un manteniment de la vegetació que s’hi desenvolupa. Finalment, també caldrà fer avaluacions puntuals d’arbres amb risc.