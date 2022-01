Maxime Chabloz toca el cel amb un descens de somni al pic de les Planes

El Freeride World Tour ha tornat a Ordino-Acarlís amb victòria per al suís Maxime Chabloz, en la modalitat d’esquí. En noies, Jessica Hotter s’ha imposat. Pel que fa al surf de neu, Blake Moller i Tiphanie Perrotin s’han endut el triomf.

La cara sud-est del pic de les Planes lluïa espectacular. Les condicions de neu no han estat les millors, però és difícil trobar al món un vessant de 400 metres de desnivell tan dinàmic. Una plataforma única per a l’expressió dels millors riders mundials.

Ross Tester, guanyador l’any passat a Andorra, semblava que tenia la victòria a les mans després d’un gran descens. Gairebé al final de la llista de sortida, tanmateix, ha aparegut Maxime Chabloz per deixar la parròquia d’aficionats bocabadats.

El suís ha començat amb un transfer molt ampli i després ha planxat un back flip i un 360 en zones molt exposades per aconseguir la seva primera victòria al Freeride World Tour.

En noies la victòria ha estat per a Jessica Hotter. La neozelandesa ha completat una baixada molt sòlida i fluida. En surf de neu el triomf ha estat a punt de quedar-se al Pirineu, així i tot, el nord-americà Blake Moller ha superat Víctor de la Rue. En categoria femenina, triomf per a Tiphanie Perrotin.

L’organització del circuit mundial no deixa d’evolucionar per oferir les imatges més espectaculars de les muntanyes andorranes arreu del món. Els drons cada cop tenen més protagonisme. Hi ha molta gent darrere les càmeres per fer realitat aquest gran xou.