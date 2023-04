MasterChef es desplaça a Andorra per segona vegada

El programa televisiu MasterChef torna a Andorra (@ceciliabayonasfoto)

L’estació de Grandvalira ha estat l’escenari escollit per a la gravació d’un dels episodis de MasterChef, el concurs culinari de gran èxit que ja enfila la seva 11a edició. El programa estrella de RTVE portarà la prova d’exteriors al sector de Grau Roig de Grandvalira en l’emissió d’aquest dimarts 18 d’abril a La 1 a les 22.05 hores.

Els aspirants hauran de preparar un menú d’alta muntanya elaborat pel xef de La Rioja Francis Paniego, que compta amb 2 estrelles Michelin i 3 sols Repsol, i des del 2019 assessora l’Sport Hotel Hermitage & Spa ubicat a peu de pistes a Soldeu.

El programa enregistrat a Andorra comptarà amb comensals especials provinents de diferents àmbits. L’esquiador olímpic Joan Verdú i el pilot del Dakar Albert Llovera són dos dels esportistes d’elit andorrans que no s’han volgut perdre l’oportunitat de participar en un programa d’aquestes característiques, així com els pilots de MotoGP i residents a Andorra Aleix i Pol Espargaró, i el youtuber Guillermo Díaz, més conegut com a Willyrex.

També han estat comensals de luxe els xefs Josep Maria Kao, que entre d’altres és propietari del Kao Soldeu, i José Antonio Guillermo Velaz, del restaurant Odetti Bistro d’Escaldes-Engordany.





Andorra, destí de natura, neu i gastronomia

És la segona vegada que MasterChef compta amb Andorra per a una de les proves d’exteriors. El programa ja va escollir l’Hotel Hermitage de Soldeu per a la gravació d’una de les proves d’exteriors de la tercera edició, emesa l’any 2015.

En aquest sentit, es deixa palès la gran proposta culinària que hi ha al país. La gastronomia andorrana es caracteritza pels sabors d’alta muntanya, marcats per la temporada i els productes propis de la zona, així com per les influències de les gastronomies veïnes, que la converteixen en una cuina única i exclusiva.

Des de l’any passat i amb la voluntat de donar-la a conèixer fronteres enllà s’organitza l’Andorra Taste, una trobada anual internacional de gastronomia d’alta muntanya que reuneix ponències de cuiners del país i d’arreu del món i que també compta amb un vessant popular, amb degustacions i showcookings al carrer.