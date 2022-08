Hi ha una frase popular que diu: “Els vaixells no s’enfonsen per l’aigua que els envolta, s’enfonsen per l’aigua que entra en ells. No permetis que el que succeeix al teu voltant es posi dins de tu i t’enfonsi”. Aquell que viu una situació similar, podria pensar que és impossible seguir el consell. És possible que un arribi a aquesta situació en la qual s’enfonsa el vaixell perquè no ha estat prou conscient que entrava l’aigua.

Deixem-nos de símils i passem a l’apartat personal. Potser, el que tens com a persona, et resta forces són i tens “massa reptes”, siguin aquests buscats per tu mateix o no. S’han acumulat tantes coses que et veus incapaç de continuar endavant.

Pensar que el vaixell s’enfonsarà, és a dir que no seràs capaç, no et deixa pensar i això fa que sentis que ja estàs enfonsant-te. Pensa a l’inrevés. Dona el vaixell per perdut. Pensa que ja t’has enfonsat. Ara pensa què faries per a treure el vaixell a flotació de nou.

Vull dir-te que la pressió no et deixa pensar amb claredat. No vulguis abastar tots els reptes de cop. Tria un i fes-lo. Si és possible comença pel més petit i senzill de realitzar i després contínua. Veure com a poc a poc vas descarregant-te dels problemes et donarà energia per a continuar. Per a acabar igual que he iniciat us deixo aquesta frase: “Un viatge de mil milles comença amb un primer pas”.

