Massa infortunis per a Marc Font a la Red Bull Romaniacs

El pilot andorrà participant a la Red Bull Romaniacs (FotoEsport)

A Sibiu (Romania), Marc Font va tenir un debut molt complicat en la disputa de la Red Bull Romaniacs 2023. Després d’un inici prometedor encara que amb caiguda inclosa, el desenvolupament de la jornada següent no va seguir pel mateix rumb per culpa de les conseqüències de la caiguda esmentada.

La situació es va complicar de manera alarmant en la segona etapa quan el motor de la seva KTM va tenir problemes greus, molt temps perdut en la pista que va tenir com a conseqüència acabar el recorregut fora del marge establert. Malgrat iniciar la tercera jornada de la prova, va desistir de continuar en seguir els problemes en la seva mecànica i no trobar-se en les millors condicions físiques a causa de la deshidratació que va patir el dia anterior.

Sense cap possibilitat de millorar Marc Font, va decidir prendre la decisió més dolorosa. Així ho explicava: “Sens dubte és una decepció, però són coses de la competició i sobretot quan el grau de dificultat és tan alt. Intentem entrenar guiats per les referències que teníem del recorregut de la Romaniacs, la realitat va ser diferent, a més amb l’agreujant de l’espectacular tempesta que ens va caure durant la tarda de la primera etapa. Si a això li afegim que incidents en el mateix inici, tant en l’àmbit físic com en la mecànica, t’obliguen a desistir de continuar lluitant per l’objectiu inicial. És a dir, cal passar pàgina i continuar treballant per a estar entre els millors”.





La climatologia va marcar el desenvolupament del Romaniacs 2023

Els quasi 500 participants, entre les diferents categories, que van acudir a Sibiu (Romania) per a disputar la Romaniacs 2023, es van trobar amb una calor sufocant i un grau d’humitat molt alt. Si això no fos suficient una tempesta d’amb espectaculars descàrregues elèctriques “va acompanyar” als pilots durant la recta final de la primera etapa. És evident, que els recorreguts preparats pels organitzadors van quedar molt tocats per a la resta de la setmana.





Bon inici a la Romaniacs, però amb conseqüències posteriors

El pilot andorrà va aconseguir finalitzar els pròlegs disputats a l’inici de l’esdeveniment en posicions que li permetien ser optimista. En el de qualificació, amb un millor crono de 53”557, va aconseguir la 24a posició, mentre que en la final, amb un acumulat de 13’17”723 en les 8 voltes disputades, es va situar en la 22a plaça de la categoria GOLD. En la part negativa d’aquest primer dia, cal esmentar una caiguda que va deixar minvat físicament a Font. L’objectiu va passar a ser acabar els pròlegs per a estar en el podi de sortida de la primera etapa.

La primera etapa, amb un traçat de 150 km, i grans desnivells, la va iniciar amb l’ànim de superar aquesta primera jornada a pesar que físicament no estava al 100%. A més, a les 3 hores de carrera va tenir el primer contratemps: “Es va trencar un “manguito”, vaig estar unes set hores sense poder beure, en fi…”. Va completar el recorregut fins al CP11, amb un temps de 7h3’10”, però amb una penalització de 290’, només els 14 millors van aconseguir evitar el temps extra. Cal esmentar, que al final, aquesta penalització que van sofrir la majoria dels pilots, els organitzadors van estimar oportú no aplicar-la a causa del dantesc final d’etapa que van haver de superar els pilots.

El desenvolupament de la segona etapa no va millorar les expectatives del dia anterior. “La moto continuava perdent aigua, a causa de l’escalfament del dia anterior. Vaig tenir una avaria greu en el motor, vaig estar molt temps a reparar-lo. Seguia amb deshidratació i en condicions físiques cada vegada més al límit”. Amb tot, Marc va arribar al “finish” però amb el control tancat. En aquest cas la penalització va ser inevitable (295’). Sens dubte qualsevol opció de recuperació passava a ser missió impossible.

Malgrat tot, el pilot andorrà ho va intentar, va sortir en la tercera etapa, però en condicions físiques molt minvades, a més, de sortida, per a esquivar un pilot accidentat: “Em vaig tirar i vaig caure damunt d’unes pedres, la moto va sofrir les pitjors conseqüències, vaig trigar molt de temps a arreglar els desperfectes i poder continuar. En veure el ritme que podia portar en el meu estat, vaig decidir abandonar. Tal com em trobava era impossible arribar al finish”.

Després de la Romaniacs, última prova europea del mundial de Hard Enduro, els pilots que segueix el campionat complet es desplaçaran al Canadà, on els dies 26 i 27 d’agost es disputarà la Red Bull Outliers.

Marc Font es reenganxarà al campionat a mitjan octubre (dies 13, 14 i 15), serà en la disputa de la Hixpania Hard Enduro que se celebrarà com és habitual a Aguilar de Campoo (Palència).