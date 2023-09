Massa Bilbao per al BC Andorra (95-73) en la tornada a l’ACB

Triple de Tobias Borg per al BC Andorra (club)

No es pot dir que hagi estat la millor estrena per al BC Andorra en el seu retorn a l’ACB. Els tricolors han debutat a la lliga Endesa a la pista del poderós Bilbao Basket i el conjunt local ha fet gala de la seva superioritat, per bé que durant el matx els del Principat han tingut fases en les quals oposaven una ferma resistència.

El primer quart finalitzava amb un 29 a 23 per als bascos. Eren sis punts que s’han mantingut en arribar al descans. El lluminós mostrava un 46 a 40 quan els jugadors marxaven cap al vestidors. Fins a aquell moment, les distàncies no eren insalvables per als de Natxo Lezcano.

El tercer quart, però, ha fet molt mal al BC Andorra. El Bilbao Basket ha tirat d’experiència i ha iniciat el seu enlairament en el marcador, fins al punt que, en finalitzar aquest tercer període, el resultat ja era de 68 a 50. Estava sent molt Bilbao per a l’estrena dels tricolors. 18 de diferència.

El darrer quart no ha estat millor per als del Principat. El Bilbao no tenia pietat i anava exhibint-se i agradant a la seva afició. A la vegada mostrava als andorrans com serà de dur el retorn a la millor lliga d’Europa. Els locals, prement l’accelerador al màxim, ha situat el lluminós en un definitiu 95 a 73, 22 punts de diferència que ho diuen tot.