Mascaretes amb “La mà de la Mar”, activitat infantil per carnaval al Pas

Cartell de l’activitat infantil mascaretes amb “La mà de la Mar”, al Pas (Comú d’Encamp)

En el marc de les festes del carnaval 2023 a la parròquia d’Encamp, aquest proper dimarts, dia 21 de febrer, a les 11 hores, a la biblioteca comunal del Pas de Casa, tindrà lloc l’activitat infantil mascaretes amb “La mà de la Mar”.

Aquesta iniciativa va destinada per a infants a partir de 5 anys. S’ha de tenir en compte que les places són limitades, per la qual cosa, es convenient fer la corresponent reserva prèvia al +376 856 787 o bé a través de l’adreça de correu electrònic bibliotecapas@encamp.ad. Per a obtenir més informació sobre aquesta activitat es pot contactar a aquest correu o bé al telèfon indicat.