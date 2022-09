Mary Ann Newman, obté el 31è Premi Internacional Ramon Llull de Catalanística i a la Diversitat Cultural

El jurat del Premi Internacional Ramon Llull ha decidit atorgar aquesta distinció per unanimitat en la seva modalitat de Catalanística i a la Diversitat Cultural a Mary Ann Newman, lingüista, llicenciada en literatura espanyola i catalana per la Universitat de Nova York. El jurat ha valorat especialment la seva tasca per a promoure la cultura i la literatura catalana als Estats Units des de l’ensenyament, la traducció i l’activisme cultural.

El premi, dotat amb 6.000 euros, es convoca anualment i de forma conjunta per la Fundació Ramon Llull i la Fundació Congrés de Cultura Catalana. Aquest reconeixement té per objectiu valorar el conjunt de l’obra individual d’una persona de fora del domini lingüístic, escrita en qualsevol llengua, i que hagi significat un notable coneixement de la realitat històrica i cultural catalana, o bé l’aportació teòrica o pràctica d’una persona de qualsevol país que hagi significat una important contribució al coneixement, reconeixement, promoció o defensa d’una o més cultures i nacions sense estat, o de la diversitat cultural com a valor universal.

Enguany, el jurat ha estat format per Teresa Fèrriz, Jaume Subirana, M. Carme Junyent i Carles Duarte, per part de la Fundació Congrés de Cultura Catalana; i Teresa Colom, Joan Sans, Maria Josep Cuenca i Jordi Ginebra per part de la Fundació Ramon Llull.

En les darreres edicions els guardonats han estat Joseph Lo Bianco (2021), Ko Tazawa (2019), Christer Laurén (2018), Jon Landaburu (2017), Kathryn Woolard (2016), Philip D. Rasico (2015), Juan Carlos Moreno Cabrera (2014), Max Wheeler (2013), Georg Kremnitz (2012), Malika Ahmed (2010), Denise Boyer (2009), Michael van Walt van Praag (2008), Alan Yates (2007), Tilbert Stegmann (2006), Paul Preston (2005) i Giuseppe Tavani (2004).

Mary Ann Newman

(Nova York, Estats Units, 1951) es va llicenciar en literatura espanyola i literatura catalana i té el Màster en lletres hispàniques de la Universitat de Nova York, on va ser professora. Va aprendre català gràcies a Alan Yates i va aconseguir una beca Fulbright per a fer una tesi doctoral sobre Eugeni d’Ors. El 1972 va visitar Barcelona per primer cop. Ho va tornar a fer el 1976 i entre 1980 i 1981 hi va viure; va establir contacte amb Xavier Rubert de Ventós, Jaume Vallcorba i Quim Monzó. Va impulsar la primera càtedra Barcelona – Nova York (1983-1986), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Ha ensenyat llengua i literatura espanyola i catalana en diverses universitats estatunidenques, ha escrit articles sobre literatura i traducció i ha publicat traduccions del castellà i el català a l’anglès d’autors com Quim Monzó, Joan Maragall, Narcís Comadira o Josep M. de Sagarra.

Ha treballat com a coordinadora institucional de l’Institut Ramon Llull i és membre de la North American Catalan Society. De 2006 a 2011 va dirigir el Catalan Center de Nova York-Institut Ramon Llull, adscrit a la Universitat de Nova York, i actualment és investigadora visitant del Center for European and Mediterranean Studies. Impulsa el Farragut Fund for Catalan Culture in the US, que documenta el patrimoni català als EUA i facilita l’intercanvi cultural.

L’any 1998 va rebre la Creu de Sant Jordi. El 2016 va rebre el Premi Internacional J. B. Cendrós d’Òmnium Cultural per la seva trajectòria i per la traducció́ de Vida privada de Josep Maria de Sagarra, i el 2017 el Premi de la North American Catalan Society per la mateixa obra. És sòcia de la North American Catalan Society, membre ex-aequo del Consell de PEN America, membre del Consell del Catalan Institute of America. És presidenta-delegada del Premi Internacional Catalunya.