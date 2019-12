Aquest divendres està prevista a la Seu d’Urgell una marxa de torxes sota el lema ‘Llibertat presos i preses polítiques i exiliades. Per Nadal, els i les volem a casa’. La mobilització es farà a les vuit del vespre, a la plaça dels Oms, davant de l’Ajuntament urgellenc. La convocatòria la signen Rescat, col.lectiu de suport a presos i preses polítiques, Arran, la CUP i Endavant.

D’altra banda, aquest dijous hi ha convocada a la mateixa hora i lloc una altra concentració per donar suport al president de la Generalitat de Catalunya, Quim Torra, a qui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha condemnat a un any i mig d’inhabilitació per un delicte de desobediència a les resolucions de la Junta Electoral Central (JEC), que ordenaven retirar els llaços grocs i les pancartes a favor dels presos independentistes de la façana del Palau de la Generalitat i de la resta d’edificis públics en període electoral. També ha establert que haurà de pagar 30.000 euros de multa.

La sentència ha coincidit amb l’anunci del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que reconeix la immunitat del president d’ERC Oriol Junqueras com a eurodiputat. L’alt tribunal ha determinat que el líder d’ERC i electe als comicis europeus tenia immunitat abans de la sessió de constitució del Parlament Europeu del dia 2 de juliol i que aquesta “implica l’aixecament de qualsevol mesura de presó provisional imposada abans de ser declarat electe”. Per tant, el TJUE assegura que si el Suprem el volia mantenir en presó provisional, havia de sol·licitar a l’Eurocambra la “suspensió” d’aquesta immunitat. Així, en la sentència publicada aquest dijous al matí, el TJUE amb seu a Luxemburg ha donat la raó a Junqueras. El dictamen també conclou que la condició d’eurodiputat s’obté només per la “mateixa elecció” a les urnes i la proclamació oficial dels resultats. Per tant, bandeja implícitament el tràmit del jurament de la Constitució com a requisit imprescindible per ser membre de l’Eurocambra.

El govern de la Diputació de Lleida reclama l’alliberament dels “presos polítics” i rebutja la inhabilitació de Torra

Arran d’aquestes informacions, el president de la Diputació de Lleida, Joan Talarn, ha reclamat l’alliberament “immediat” de Junqueras i de la resta de “presos polítics”, així com la nul·litat del judici contra els líders independentistes, que ha qualificat de “procés polític contra les persones i les idees”. A la vegada, el vicepresident Jordi Latorre ha rebutjat la decisió del TSJC d’inhabilitar el president de la Generalitat, Quim Torra, “per un llaç groc” i també ha demanat que tant Junqueras com Puigdemont i Comín puguin prendre possessió com a eurodiputats.

Accions de Tsunami Democràtic a la Seu

En l’àmbit reivindicatiu, aquest dimarts s’han col·locat a diferents punts de la Seu d’Urgell pancartes amb l’escrit “Canviem l’estat de les coses”, de Tsunami Democràtic. La més visible s’ha pogut veure a la Torre de Solsona, a l’entrada oest de la capital de l’Alt Urgell.