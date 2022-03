Martínez Benazet i Argimon parlen d’ampliar la col·laboració sanitària, també amb Occitània

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet i la secretària d’Estat de Salut, Helena Mas, han rebut aquest dissabte a l’edifici administratiu del Govern la visita del conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya, Josep Maria Argimon. A la trobada també hi ha assistit el gerent de la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran, Felip Benavent.

La visita d’Argimon s’emmarca en l’estreta col·laboració existent entre ambdós territoris en matèria sanitària, especialment amb el territori veí de l’Alt Urgell. Una cooperació existent des de fa anys i que va estrènyer-se encara més a l’inici de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2.

De fet, Martínez Benazet i Mas han exposat a Argimon l’estratègia del Principiat per fer front a la COVID-19 i com aquesta ha anat evolucionant i adaptant-se a les noves circumstàncies, com l’arribada de les vacunes o l’aparició de noves soques del coronavirus. La visita del conseller ha coincidit amb el dia en què fa 2 anys que es van prendre les primeres mesures preventives temporals, com el tancament de les escoles i la progressiva aturada de tota l’activitat.

En aquest sentit, Martínez Benazet ha argumentat que malgrat que la taxa d’incidència al país és més elevada que a les zones del voltant, les taxes de letalitat i mortalitat són de les més baixes d’Europa. A més, també ha destacat la gran capacitat de rastreig del país i el fet que prop del 84,5% de la població tingui la pauta completa de la vacuna.

Per al ministre de Salut Martínez Benazet, “la voluntat de la trobada d’avui és seguir enriquint i ampliant la col·laboració entre territoris, que ja és excel·lent”. En aquest sentit, ha apuntat que “volem anar treballant en aquest camí, i si podem lligar-ho amb la col·laboració amb Occitània i crear una àrea sanitària més àmplia encara, millor; les malalties no tenen fronteres i pot ser molt positiu per a la població d’aquestes tres regions”.

Una opinió compartida per Argimon, que ha posat per exemple el futur centre de Salut Mental que el Bisbat vol projectar a la Seu d’Urgell i que encara està en fase embrionària. Tal com ha apuntat el conseller, “la col·laboració sempre és positiva”.

Després de la reunió al Govern, Martínez Benazet, Argimon, Mas i Benavent han fet una visita a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell, on el director assistencial del SAAS, Marcel Prats, els ha fet una visita per diversos espais i instal·lacions com ara la nova zona de cirurgia major ambulatòria, el laboratori, el servei d’urgències i la planta d’hospitalització, entre altres.

És la segona vegada que Martínez Benazet i Argimon es reuneixen de manera oficial. L’anterior va ser el passat mes de juliol a la Seu d’Urgell, aprofitant la visita del mandatari català al municipi.