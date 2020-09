Martínez Benazet fa una crida a extremar les mesures preventives davant la COVID-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha actualitzat aquest dimecres les dades sanitàries relacionades amb els casos de la COVID-19. Des que va iniciar-se la pandèmia hi ha hagut un total de 1.199 persones afectades pel coronavirus SARS-CoV-2. A hores d’ara hi ha 237 actius. Hi ha un total de 7 persones ingressades a l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. D’aquestes, hi ha un pacient ingressat a UCI provinent de la Seu d’Urgell.

El titular de Salut ha fet una crida a la ciutadania a extremar les mesures preventives, tant pel que fa al port de mascareta, la distància interpersonal i la higiene de mans. En aquest sentit, Martínez Benazet ha advertit d’un increment de casos positius després del retorn generalitzat dels ciutadans de les seves vacances. Per aquest motiu, el ministre ha destacat la importància de minimitzar la interacció social tant com es pugui.

En aquest punt, ha denunciat que s’ha detectat un “relaxament” en els aïllaments. Així, ha insistit que cal “complir molt rigorosament” aquests aïllaments, tant pels contactes de positius, que han de romandre en aïllament mentre se’ls fan les dues proves per detectar la presència del virus separades per una setmana, com pels positius que han deixat de tenir símptomes, que cal que es mantinguin en aïllament 14 dies.

Pel que fa al cribratge de retorn a l’escola que s’està duent a terme des d’ahir, el ministre de Salut ha explicat que durant la jornada d’ahir van fer-se les proves un total de 721 persones. Dels resultats obtinguts fins a la data no s’ha detectat cap cas positiu.

El 188 atendrà les consultes del cribratge escolar

Joan Martínez Benazet també ha explicat que s’activarà el telèfon de consulta 188 per atendre demandes d’informació referents al cribratge de retorn a l’escola. L’objectiu és resoldre qualsevol dubte de les famílies dels infants i joves, així com dels docents que aquests dies s’estan fent les proves TMA i serològiques.

El telèfon estarà operatiu de dilluns a divendres entre les 9 hores i les 17 hores.