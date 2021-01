Martínez Benazet emfatitza l’ús dels tests d’antigen en trobades fora dels nuclis de convivència

El titular de la cartera de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest divendres per actualitzar la situació sanitària del coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra. El ministre ha recordat els mecanismes que estan a disposició de la ciutadania per minimitzar el risc de transmissió de la COVID-19. “L’objectiu és minimitzar els contagis per poder continuar amb les mesures actuals”, ha afirmat.

Així doncs, Martínez Benazet ha posat en relleu la importància de seguir les mesures bàsiques contra el SARS-CoV-2: ús de la mascareta, higiene de mans, distància interpersonal i ventilació. Un seguit d’elements de prevenció que s’han de sumar a les proves diagnòstiques per, tal com ha apuntat el responsable de Salut, aportar “una capa més de seguretat”.

D’aquesta manera, el ministre ha emfatitzat que totes les persones que considerin que han pogut estar en situacions de risc de contagi poden demanar hora per fer-se una prova diagnostica trucant al telèfon 821955. A més, s’ha referit als autotests d’antigen, que el Govern ha subministrat a través dels comuns i que també es poden adquirir a les farmàcies, per donar més seguretat a les reunions o trobades fora del nucli de convivència.

Pel que fa a les dades de la pandèmia, Joan Martínez Benazet ha informat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia a Andorra és de 8.946 persones –8.089 corresponen a la segona onada–. Els curats són ja 8.116. El total de defuncions fins a la data és de 88.

Actualment hi ha 742 casos actius: 23 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell. Hi ha 6 persones a l’UCI, 5 d’elles requereixen ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre hi ha 20 ingressats: 8 procedeixen de Salita, 11 de Sant Vicenç d’Enclar i 1 de la Residència Albó.

Finalment, pel que fa a la població escolar, 17 aules estan sota vigilància activa –1 total i 16 parcial– i 17 en vigilància passiva.