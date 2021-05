Martínez Benazet: “els vacunats actuen com a tallafocs en la transmissió del virus”

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dilluns per exposar l’evolució de les dades sanitàries relacionades amb la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. Així, des de l’inici es comptabilitzen 13.295 afectats i es registren un total de 12.793 altes. El total de defuncions fins a la data és de 127.

El titular de la cartera ha destacat que la taxa de reproducció se situa aquest dilluns en 0,94, pel que la mitjana de contagis setmanals segueix reduint-se lentament. En aquest sentit, ha recordat la importància de la vacunació: “les persones vacunades actuen com a tallafocs en la transmissió del virus”. Justament, Martínez Benazet ha avançat que el dijous es reprendrà la vacunació amb dosis que arribaran des d’Espanya.

Així, el ministre també ha informat que actualment un 31% de la població ja té com a mínim una dosi administrada, un percentatge que augmenta fins al 37% si es té en compte només la població que pot rebre la vacuna (és a dir sense comptar els menors de 16 anys). Fins a la data, s’ha administrat un total de 28.881 vaccins.

Pel que fa als casos actius, hi ha 14 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 5 a l’UCI –4 d’elles requereixen ventilació mecànica–. Martínez Benazet ha apuntat que la majoria de les persones que ingressen no s’havien vacunat o s’havien infectat en el període de temps en què encara no havien assolit el nivell d’immunització.

Finalment, pel que fa a la població escolar, hi ha 26 aules sota vigilància activa –9 total i 17 parcial– i 26 en vigilància passiva.