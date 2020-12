Martínez Benazet destaca la tendència a la baixa de nous casos

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha informat aquest dimecres que la tendència de nous casos de coronavirus SARS-CoV-2 dels darrers dies continua baixant de manera lenta però estable. Així, ha informat que la taxa de reproducció se situa en 0,89, i que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia és de 7.162 persones –6.304 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 78.

Hi ha 632 casos actius: 17 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora Meritxell i 2 a l’UCI (1 dels quals requereix ventilació mecànica). A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap resident ingressat.

Pel que fa a la població escolar, 16 aules estan sota vigilància activa –5 total i 11 parcial– i 61 en vigilància passiva. En aquest sentit, el ministre Martínez Benazet ha indicat que el nombre d’aules aïllades per positius entre els seus alumnes “ha baixat considerablement respecte la setmana passada”. Encara referint-se a la població escolar, ha destacat que “els cribratges que s’estan realitzant a les aules amb test d’antigen han permès controlar, de moment, 9 asimptomàtics des que van iniciar-se la setmana passada”.

Carolina Bailén s’incorpora al Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra

Martínez Benazet, també ha fet públic un canvi en els membres que conformen el Comitè Nacional de Bioètica d’Andorra. Vista la baixa de Pere Vilanova en el sí d’aquest ens, Carolina Bailén s’hi incorpora per cobrir la seva vacant.

El Reglament que estableix les funcions i l’organització del Comitè indica que ha d’estar integrat per entre 8 i 12 persones amb competències en diferents disciplines com la científica, la filosòfica i la jurídica, entre altres.