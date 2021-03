Martínez Benazet demana “precaució” per minimitzar el risc de transmissió de la Covid-19

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha comparegut aquest dilluns en roda de premsa per actualitzar la situació sanitària del coronavirus SARS-CoV-2 a Andorra i ha aprofitat per demanar “precaució” per minimitzar el risc de transmissió, especialment durant la Setmana Santa. Martínez Benazet ha explicat que la xifra total de casos des de l’inici de la pandèmia al Principat és de 11.888 persones i es registren un total de 11.244 altes. El total de defuncions fins a la data és de 115.

Actualment hi ha 529 casos actius: 18 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 8 a l’UCI –7 requereixen ventilació mecànica–. A la planta COVID-19 habilitada al centre sociosanitari El Cedre no hi ha cap ingressat.

El titular de Salut ha posat en relleu que al centre hospitalari hi ha certa “estabilitat” -malgrat que hi ha tres persones més que ahir ingressades amb Covid-19-, i ha demanat “prudència” i “extremar les precaucions” per minimitzar el risc de transmissió del SARS-CoV-2. Martínez Benazet ha destacat la importància de seguir les mesures de prevenció –distància interpersonal, mascareta, higiene de mans i ventilació– i reduir la interacció social especialment durant els dies festius de Setmana Santa.

Finalment, pel que fa a la població escolar, Joan Martínez Benazet ha informat que 30 aules estan sota vigilància activa –12 en total i 18 en parcial– i 51 en vigilància passiva.