Martínez Benazet crida a la cooperació i explica la importància del doble test d’anticossos

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha exposat, aquest diumenge, que 51.000 persones ja s’han registrat per tal de fer-se els tests ràpids de detecció d’anticossos per coronavirus SARS-CoV-2. El titular de Salut ha explicat que aquests tests posen de manifest dos tipus d’anticossos: uns relacionats amb les primeres defenses que es generen per combatre la malaltia, és a dir, que es poden veure uns dies després de l’inici d’aquesta, i uns altres que són els que es comencen a identificar un cop aquesta ja ha passat.

Així, el ministre ha destacat que “a aquelles persones que donin positiu en els primers anticossos se’ls avisarà i se’ls aïllarà per tal de fer-los una prova PCR i comprovar si tenen la malaltia en aquell moment”. Per la resta de casos, s’haurà d’esperar a tenir la segona prova: “el resultat final de la prova de cada pacient és la suma dels dos resultats”.

Per aquest motiu, tant ell com el ministre portaveu de l’Executiu, Eric Jover, han recordat la importància de fer el test al màxim de població possible: “el Govern ha destinat 1,6 milions d’euros a aquestes proves, el que demostra l’aposta ferma de l’Executiu per conèixer la situació immunològica de la ciutadania”. Un cop analitzats els resultats, ha apuntat de nou el ministre Martínez Benazet, “es podrà passar del model de confinament total actual, a un confinament selectiu que només inclogui les persones malaltes i els seus contactes”.