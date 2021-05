Martínez Benazet confirma l’arribada de més vacunes contra la Covid-19 la setmana vinent

El ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, ha anunciat que França enviarà una nova remesa de vacunes contra la COVID-19 els propers dies –12.000 dosis– i que aquestes podran començar a administrar-se a meitat de la setmana vinent. En aquest sentit, ha apuntat que les dosis que es rebran són d’Oxford/AstraZeneca: “donat el retard en el subministrament del laboratori de Moderna i com que el conveni amb França ens ho permetia, hem demanat que ens canviïn la marca de la vacuna subministrada”.

En referència a aquest punt, Martínez Benazet ha recordat que l’estratègia de vacunació d’Andorra es basa en no diferenciar entre les vacunes que s’administren segons l’edat dels receptors –una estratègia que comparteixen altres països, com Àustria–: “no hi ha vacunes millor ni pitjors; el que volem és tenir el màxim de vacunats en el menor temps”.

El titular de la cartera també ha avançat que durant el mes de juny se sumaran vaccins procedents tant de Portugal com d’Espanya, pel que el percentatge de persones vacunades augmentarà substancialment i es podrà arribar al 70% de la població vacunable amb el vaccí administrat.

Pel que fa a la injecció de segones dosis que es va reprendre ahir, Martínez Benazet ha informat que se’n van posar 1.092, i que l’administració continuarà durant el cap de setmana. Un cop més, ha fet una crida a vacunar-se –es pot fer a www.govern.ad/preinscripcio o al 775019– i ha actualitzat la xifra de persones apuntades a la plataforma: 44.064.

Pel que fa a les dades d’afectació de la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2, des de l’inici el total de casos registrats al país és de 13.693 persones (+11). Les altes se situen en 13.416 (+11) i el nombre de defuncions es manté en 127. La taxa de reproducció d’aquest divendres és del 0,80. Hi ha 150 casos actius (=), 4 d’ells ingressats a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell (+1). No hi ha cap pacient ni a l’UCI ni a la planta COVID-19 habilitada a El Cedre.

Finalment pel que fa a la població escolar, actualment hi ha 13 aules sota vigilància activa –3 total i 10 parcial– i 5 en vigilància passiva, pel que també segueix la progressió a la baixa de classes afectades.