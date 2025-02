Marta Visa, l’esquiadora més ràpida d’Espanya, tria La Molina per a preparar el Campionat del Món de Vars

Marta Visa volant damunt la pista (Govern.cat)

L’estació d’esquí i muntanya de La Molina, gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), serà el centre d’entrenament setmanal els pròxims dies de Marta Visa, la velocista d’esquí més ràpida d’Espanya i membre de la selecció de la Real Federación Española Deportes de Invierno (RFEDI). La corredora catalana, de Bellver de Cerdanya, ostenta el rècord estatal de la disciplina amb una marca de 214,617 km/h i ha triat La Molina per a acabar de preparar-se per al Campionat del Món, que se celebrarà a l’estació de Vars (França) del 17 al 31 de març.

Marta Visa s’ha entrenat aquest dimecres a la pista Solell, al Torrent Negre, especialment condicionada per a l’ocasió per a entrenar en les millors condicions possibles, donades les particularitats d’aquesta modalitat. La catalana té previst allargar els entrenaments els propers dimecres 5 i 12 de març. L’esquiadora provarà el seu material específic d’esquí de velocitat, incloent els seus esquís de 238 cm i 15 kg de pes.

Visa, acompanyada pel responsable d’esquí de velocitat de la RFEDI, Robert Puente, ha dedicat les primeres hores del matí de dimecres a intentar assolir velocitats superiors als 100 km/h, en un entorn segur tancat dins l’estadi de Solell. D’aquesta manera, els entrenaments no han afectat els esquiadors presents a l’estació, que han pogut veure les seves evolucions des del telecadira de Torrent Negre.

Amb aquest entrenament, Marta Visa aspira a superar els seus anteriors resultats en Copes del Món i Campionats del Món, i a lluitar per un podi en la pròxima cita mundialista.





La masia dels esports d’hivern

La Molina s’ha posicionat com la masia dels esports d’hivern, oferint un espai privilegiat per a clubs i federacions esportives per a entrenar i organitzar competicions de l’esport de base, moltes d’elles incloses en el calendari oficial de la Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) i la RFEDI.

L’estació de muntanya, a més, ha vist créixer esportistes d’alt nivell, com per exemple, Aleix Aubert Serracanta que, amb només 19 anys, es va penjar l’or en el gegant de la Universiada que es va disputar a Torí el gener d’enguany. El barceloní s’ha format durant bona part de la seva carrera esportiva a les pistes de La Molina. Però Aubert no és l’únic esportista català de la RFEDI que aspira a arribar a arribar lluny i que s’ha preparat a les pistes de l’estació gironina. També Quim Salarich Baucells, de 31 anys, un dels millors especialistes d’eslàlom. Ha aconseguit estar ja entre els 15 primers en set ocasions en la Copa del Món. I Albert Ortega Fornesa, fill d’una de les famílies pioneres de l’esquí a La Molina. L’esquiador, de 26 anys, és especialista en gegant.

Tots tres van participar als Mundials d’esquí alpí de Saalbach a principis de febrer, on va destacar Aubert en aconseguir una històrica 23a posició en el gegant (GS). Salarich, per la seva banda, també fa quedar 23è en la combinada alpina per equips. Ortega Fornesa va ser el 33è en GS.





23 pistes homologades

La Molina compta amb un total de 23 pistes homologades per la FIS, distribuïdes entre les disciplines de Slalom-SL (8), Gegant-GS (6), SuperGegant-SG (5) i Descens-DH (2). Aquestes pistes, que inclouen noms com Alabau, Els Plans, Estadi de Velocitat, Estadi Solell, La Barcelona – Estadi Lluís Breitfuss, Pla d’Anyella Stadium, Roc Blanc Estadi, Supermolina Stadium i Torrent Negre, consoliden La Molina com un referent per a la competició d’esquí alpí. Destaquen estadis fixes com Roc Blanc i Solell – Torrent Negre, on entrenen federacions i clubs durant tot l’any. L’estació gironina acull els entrenaments d’una desena de clubs.