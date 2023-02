Marta Deu presenta el poemari ‘Descosits’ a Encamp

Josep Dallerès en la presentació del poemari de Marta Deu “Descosits” (Comú d’Encamp)

La Sala de Festes del Complex Esportiu i Sociocultural d’Encamp ha acollit aquesta tarda de dijous la presentació del poemari ‘Descosits’, de la poetessa encampadana Marta Deu. L’acte ha comptat amb la cònsol major del Comú d’Encamp, Laura Mas, l’editor d’Anem Editors, Josep Dallerès, i l’autora del poemari.

La cònsol major ha obert l’acte de presentació amb unes paraules de felicitació i d’agraïment cap a l’escriptora i l’editorial, “que un cop més han escollit Encamp per a presentar una de les seves darreres publicacions”. A més, ha assegurat que és “tota una satisfacció participar en actes com el d’avui, on es presenta el resultat d’un treball que s’ha fet amb passió, amb delicadesa i amb dedicació, i que a més a més hagi estat fet per una encampadana, la satisfacció és doble”.

Amb tot, la cònsol major ha remarcat que és “un plaer per al comú d’Encamp posar a disposició de la ciutadania espais i mitjans perquè la cultura tingui el protagonisme que mereix”.

Després del discurs inaugural de la cònsol major, Marta Deu ha sorprès els assistents cantant dues peces inèdites plenes de força i sentiment. L’artista ha estat acompanyada pel mossèn parroquial Antoni Elvira, que ha posat melodia a les lletres de la poetessa amb la guitarra.

Finalment, l’acte ha comptat amb una entrevista a Marta Deu a càrrec del seu editor, Josep Dallerès. Ambdós han començat la conversa agraint “la col·laboració i la disposició” mostrada des del Comú d’Encamp. Al llarg de l’entrevista, han anat desgranant les quatre parts que integra el poemari i han parlat dels diferents versos exposant part del seu significat i motivació.





‘Descosits’, un recull poètic que es mou a través de les emocions

El volum ‘Descosits’ presenta quatre reculls poètics, escrits separadament i en moments vitals diferents, que estan impulsats per un anhel comú: la voluntat de l’autora de cercar-se a si mateixa a través de les emocions, tot desitjant que el lector hi trobi, també, la seva veu esperançada entre tots i cadascun dels versos cosits, sargits i embastats en el present recull.

En aquest treball, Deu explora temàtiques ben diverses, des dels seus pensaments més íntims fins a l’impacte que li provoquen fets tràgics del món actual. En paraules de l’autora, els versos d’aquest volum són plor i desesper davant la vida, en nits fosques, en cels callats, en tardes de foc i d’ofec, no deixen de ser un estret i bell lligam amb l’existència, amb la natura maternal, amb la Creació.

El 2016, Marta Deu va inaugurar la col·lecció de poesia d’Anem Editors amb Del Pas de la Casa, menuda memòria, un treball exitós que va arribar a tenir dues edicions, un mèrit important al país en el camp de la poesia.