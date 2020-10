Marsol defensa al Fòrum d’Alcaldes de les Nacions Unides per Europa la ciutat que prioritza els vianants

La cònsol major d’Andorra la Vella, Conxita Marsol, ha intervingut telemàticament aquest dimarts al matí com a ponent al Fòrum d’Alcaldes de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per Europa (UNECE) celebrat al Palau de les Nacions de Ginebra (Suïssa) amb la participació d’una quarantena de governants locals d’arreu del món que finalitzarà a la tarda amb un compromís global de sostenibilitat.

Marsol ha intervingut de manera telemàtica per exposar com afronta Andorra la crisi derivada de la pandèmia sanitària, així com el model de transformació de la parròquia, que posa els vianants al centre de les seves accions.

En aquest sentit, Marsol ha explicat que la temporada turística d’estiu a Andorra ha presentat un balanç satisfactori gràcies a la bona imatge oferta pel cribratge massiu de la població a la COVID-19 i a ser una destinació de proximitat amb la natura com un dels grans atractius. La cònsol major ha posat de manifest que la pandèmia ha evidenciat la necessitat de disposar de zones àmplies de passeig i grans espais, seguint la política de pacificació desenvolupada els darrers anys pel Comú, i de transformar la parròquia en una ciutat per viure-hi.

L’arquitecte Norman Foster, encarregat d’inaugurar la sessió, ha adreçat precisament un missatge als governants locals sobre la necessitat d’evolució de les ciutats per oferir més espais verds i oberts pensats per a les persones i menys per als vehicles.

En el seu parlament, Conxita Marsol també ha exposat algunes accions de suport al comerç, com l’exoneració de tributs i taxes durant el confinament, i l’impuls de l’obra pública amb l’objectiu de fer créixer l’economia i generar llocs de treball. Marsol ha finalitzat el parlament apel·lant a l’optimisme i a la confiança per afrontar els efectes derivats de la irrupció de la COVID-19.

La cònsol major d’Andorra la Vella ha intervingut a mig matí en el mateix bloc temàtic que els alcaldes de Helsinborg (Suècia), Dublín (Irlanda), Tirana (Albània), Atenes (Grècia) i Erevan (Armènia). En total, han participat una quarantena d’alcaldes al Fòrum de la Comissió Econòmica de les Nacions Unides per Europa (UNECE) que es clausurarà a la tarda amb l’aprovació de la declaració per la qual les ciutats es comprometen a ser més verdes, sostenibles i proactives davant d’eventuals situacions d’emergència.

El Fòrum d’Alcaldes ha reunit líders de ciutats capitals europees com Viena, Praga, Budapest, Sarajevo o Belgrad; d’altres com Milà, Glasgow o San Marino; i fins i tot de fora de la Unió Europea, com Pittsburgh (EUA) i Victoria (Canadà). En aquesta ocasió, la trobada s’ha centrat en la resiliència dels governs locals per preparar-se i fer front a emergències i el canvi climàtic.