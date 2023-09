“Marques que sedueixen, marques que venen”, a la Jornada d’Empresa d’Andorra Telecom

Un dels ponents de la Jornada d’Empresa 2023, Javier Sánchez Lamelas (Andorra Telecom)

L’edició 2023 de la Jornada d’Empesa d’Andorra Telecom es celebrarà el proper 3 d’octubre, al matí, a l’Art Hotel i es centrarà en la marca i com treballar-la per a fer-la més rellevant per als usuaris. Avui en dia, que la digitalització ho canvia tot molt i ràpid, la gestió d’una marca suposa un repte per a una empresa, i especialment per als departaments de màrqueting i per als empresaris que han de gestionar el seu propi negoci.

Amb l’objectiu d’aprofundir en aquest repte i compartir amb les empreses del país l’experiència i coneixement d’experts en la matèria, Andorra Telecom proposa aquest any i sota el títol “Marques que sedueixen, marques que venen” aquesta jornada adreçada a les empreses.

Els ponents convidats són Javier Sánchez Lamelas, cofundador i CEO de Top Line Marketing i antic vicepresident de Màrqueting a Coca-cola a nivell mundial i autor del llibre “Martketing: The Heart and Brain of Branding”. En la seva ponència, “Marketing del futuro”, Sánchez explicarà quines coses no canviaran en la construcció de les marques i quines coses canviaran radicalment en la manera de fer màrqueting.

El segon ponent convidat és el David Ledesma, director de Màrqueting de Grandvalira Resorts, que a la seva ponència “Grandvalira Resorts, estratègia de marca en un entorn global” farà una anàlisi del treball desenvolupat de la marca Grandvalira, una de les més rellevants del Principat d’Andorra i del món de la neu.

La jornada es desenvoluparà entre les 9:30 i les 12 hores i les persones interessades es poden inscriure al web andorratelecom.com.