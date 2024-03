Mariona Cadena defensa la importància d’integrar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques

Mariona Cadena a la 68ena sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona (SFG)

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana, Mariona Cadena, participa aquesta setmana a la 68a sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona, que té lloc a Nova York (Estats Units d’Amèrica). Amb participació de governs, societat civil i especialistes, es tracta del fòrum anual de més rellevància que organitza l’ONU sobre la igualtat de gènere i l’empoderament de les dones.

Cadena va intervenir ahir dijous al Debat General de la comissió, destacant els avenços que ha fet Andorra en els darrers anys en favor de la igualtat i s’ha referit, especialment, a la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes. “Aquesta normativa expressa la voluntat política d’eliminar les desigualtats estructurals que pateixen les dones en tots els àmbits de la vida per tal d’assolir una societat més justa i democràtica”, ha exposat, recordant que la mateixa llei ha permès crear, per exemple, l’Institut Andorrà de les Dones.

En el seu discurs, la secretària d’Estat ha posat en relleu que “la igualtat real de totes les persones constitueix l’eix transversal de totes les polítiques públiques que s’han impulsat des del Govern”. “Totes les polítiques relacionades amb la igualtat d’oportunitats desenvolupades i implementades apunten, precisament, a integrar i normalitzar la perspectiva de gènere a l’administració pública”, ha afirmat.

En aquest sentit, Mariona Cadena ha apuntat que el 2020 el Govern va convocar per primera vegada la concessió de subvencions a empreses i associacions que promouen projectes d’igualtat de gènere i de prevenció de la violència contra les dones. Una iniciativa, ha destacat la secretària d’Estat, que cada vegada té més acollida: “en els darrers quatre anys, el pressupost assignat a aquest projecte s’ha triplicat”.

En definitiva, ha conclòs, “és important recordar que erradicar la pobresa entre les dones i les nenes és qüestió de justícia”. “Junts hem de treballar per a fer realitat els principis d’igualtat de gènere i d’empoderament de totes les dones i nenes del món”, ha afegit.





Participació en una conferència organitzada per l’Organització Internacional de la Francofonia

Al marge de la 68ena sessió de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona a Nova York, la secretària d’Estat, Mariona Cadena, ha participat en la Concertació d’alt nivell organitzada per l’Organització Internacional de la Francofonia (OIF) sobre ‘L’empoderament de les dones francòfones: eina per a una inclusió econòmica sostenible’.

Durant la seva intervenció, Cadena ha explicat els diferents mecanismes legals i les accions que s’han implementat a Andorra per a millorar la igualtat de gènere. Entre aquestes accions, la secretària d’Estat ha destacat el desenvolupament de plans d’igualtat en les empreses de més de 50 treballadors, mesura inclosa en la Llei per a l’aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no discriminació entre dones i homes. En aquest fòrum també ha posat l’accent en les subvencions que atorga el Govern a projectes d’igualtat de gènere en empreses i associacions.

La secretària d’Estat d’Igualtat i Participació Ciutadana ha ressaltat que aquesta mateixa llei preveu que totes les empreses, independentment del nombre de treballadors, han d’elaborar un registre relatiu a la bretxa salarial de gènere que inclogui indicadors precisos, “amb l’objectiu de detectar possibles diferències salarials en funció del gènere a les empreses”.